“La edad del destete natural va desde los dos años y medio hasta los siete”

–¿Se recomienda dar la teta hasta los siete años, por ejemplo?

–A día de hoy, aún sigue habiendo bastantes prejuicios en cuanto a la lactancia prolongada. Está más que demostrado en estudios antropológicos que la edad del destete natural del ser humano va desde los dos años y medio hasta los siete. Lo natural y normal es eso. Eso no quiere decir que un niño mayor vaya a comer solo leche materna, ya que esa madre le dará otros alimentos.

–Hay gente que cree que pasados los años, la leche materna pierde propiedades.

–Está demostrado con estudios científicos que a partir del año la leche materna aumenta mucho su contenido en grasa lo que ayuda al niño a crecer. No es cierto el mito de que a partir de unos meses es agua y poco más y que no alimenta. Está demostrado científicamente que sigue alimentando.

–En cuanto a las críticas de que el apego de dar pecho prolongadamente puede crear “niños raritos”, ¿Qué opina?

–Eso no deja de ser otro mito. El apego seguro es aquel que se crea atendiendo a todas las necesidades del bebé y del niño y que incluye el contacto físico. El pecho, además de alimento, también aporta otras funciones como la de calmar. Por eso, la OMS recomienda poner las vacunas al bebé con él al pecho. También tiene la función del vínculo con la madre y porque le ayuda a dormir porque la leche contiene triptófano. El pecho crea apego seguro y, en contra de lo que piensa la gente, crea niños más autónomos, aseguran los psicólogos.

–¿Por qué genera polémica?

–Creo que nadie se debería meter en la crianza de nadie. ¿Qué más le da a la gente que una mujer dé a la teta diez años? No le hace daño a nadie. Las que somos mamás recibimos muchos juicios, la que da el pecho se siente juzgada; pero la que da el biberón también. Hay que abogar por el respeto a todas las formas de criar y de alimentación.

–Buscando encontré unas declaraciones en Facebook de una mujer asegurando que había dentistas que advertían de que dar la teta produce caries en los niños.

–Eso se pensó durante muchos años pero estudios de los últimos años han desmontado ese mito. La Asociación Española de Pediatría, en su página web, tiene una información sobre lactancia materna en la que informa de que esta no provoca caries. Hay otros factores que sí la provocan: mala higiene (no cepillarse los dientes) y mala alimentación (mucha bollería, por ejemplo).

–A Ona Carbonell, argumentando razones sanitarias por el COVID, el COI y los organizadores de los Juegos de Tokio no le permitieron viajar con su hijo de un año a Japón y no pudo darle el pecho.

–No debería ser así, deberían a una madre dejar que llevase su bebé tenga un año, dos o tres meses porque tenemos el problema en España de que a partir de los seis meses se ve mal que el niño tome teta. No sé en qué se basó esa decisión pero creo que se basa en desinformación. Por eso, es necesaria la organización de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 8 de agosto) porque ayuda a concienciar ya que las cifras de lactancia materna a los tres y seis meses siguen siendo irrisorias. Muchas madres la dejan por el camino.

–Desde Apilam, se hicieron eco de un estudio que apunta que tres de cada cuatro madres dejó de dar el pecho por falta de apoyo de la sociedad.

–Una baja de 16 semanas es escasa cuando todas las sociedades científicas recomiendan que la lactancia materna sea exclusiva hasta los seis meses. Ese es un escollo grande. También hace falta más apoyo familiar porque nuestras madres dieron poco tiempo pecho o no lo dieron. En los 80, muchas abandonaron la lactancia en favor de la leche de fórmula.

Sonia Ares es pediatra del Hospital La Paz de Madrid. Como coordinadora del área de lactancia materna del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, defiende que “desde el punto de vista de la inmunidad, la leche materna tiene mucha importancia [aunque se dé a los seis o siete años] porque la madre le sigue pasando los anticuerpos de diferentes virus y bacterias tuvo a lo largo de su vida”. Como ejemplo, señala lo que está aconteciendo ahora con el coronavirus: “Se está demostrando que las madres vacunadas están pasándole los anticuerpos a sus hijos a través de la leche materna y a un niño de siete años no se le puede vacunar todavía. Es una buena forma de pasarles esas defensas”. Otro alegato es que “hay niños con malformaciones en el labio y el paladar en países en vías de desarrollo que han llegado a mayores gracias a la lactancia materna ya que no podían comer otra comida al no disponer de utensilios adaptados para ellos hasta llegar a edades en las que los pudieron operar”. Pero sobre todo, Ares enfatiza en el respeto: “Es una decisión de la madre y el niño. Si ambos están cómodos, ¿qué le importa a la gente? No entiendo por qué tienen que meterse”. No obstante, reconoce que los comentarios contra la lactancia prolongada suponen “un tema social. Parece que dar de mamar a edades avanzadas de los niños es como algo hippie, como una práctica extraña. Es lo más normal desde el punto de vista antropológico”.