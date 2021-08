Jóvenes aunque sobradamente responsables

La viguesa Noelia Rodríguez Lago compagina sus estudios universitarios en el último curso de Educación Infantil en el campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo con un trabajo a tiempo parcial de cajera y reponedora en un supermercado. No es la única en su círculo de amistades que combina ambas labores. “Sin ingresos extra, estudiar se hace complicado porque cada vez hay menos becas; además, si quieres pagarte un máster o especialización, o trabajas o no hay manera”, comenta esta joven de 26 años, quien añade que las oportunidades laborales para gente de su edad son más escasas. “Te piden experiencia y si nadie te da una oportunidad, es imposible adquirirla”.

Aunque su puesto de trabajo le permite cierta flexibilidad para asistir a exámenes y clases, Noelia reconoce que dispone de menos tiempo para dedicar a sus estudios que otros compañeros de facultad y requiere una mayor organización, renunciar a tiempo de ocio y posponer la elección de asignaturas para cursos posteriores. “Cuando se acusa a la juventud por lo del Covid me hace gracia. Mi trabajo es de atención al público y la gente que da más problemas es la mayor, que ya está vacunada; se bajan la mascarilla y se confían, no guardan las distancias y se rebotan si les pides que cumplan las medidas. Dicen que ellos ya están vacunados, pero yo no. La vacuna les protege a ellos de tener síntomas graves si se contagian, pero yo puedo enfermar gravemente”, se queja.

El año y medio de pandemia le ha supuesto a esta estudiante y trabajadora ver reducida considerablemente su vida social. “No contemplo el ocio nocturno ni he conocido gente nueva; tampoco voy a festivales como solía hacer en verano -solo he ido a uno- ni a viajes. Solo quedo con mi grupo cercano de amistades intentando cumplir las medidas frente al Covid”, expresa.

Compañera de trabajo de la anterior en el mismo supermercado, Sandra Vázquez, de 27 años, prepara oposiciones a Educación Primaria, restando tiempo a sus aficiones, como la lectura o hacer deporte, y a su vida social. “También me encuentro limitada económicamente al no tener jornada laboral completa, por lo que pese a tener ingresos no puedo ser independiente en ese sentido”, afirma.

Aunque antes de la pandemia ya trabajaba y opositaba, manifiesta que su vida social se ha visto resentida por la pandemia. “He dejado de hacer pequeños planes, como tomar algo o cenar con mi pareja, tanto por las restricciones como por el miedo a esta situación”. Respecto a las acusaciones a la gente joven, asegura que “no es cuestión de edades, sino de las propias personas que son más inconscientes. En nuestra franja de edad aumentan los casos debido a que muchos aún no estamos vacunados. Claro que hay gente joven irresponsable, pero también la hay de otras edades que se salta restricciones haciendo comidas familiares o viajando. La gente que ya está vacunada tiene una falsa sensación de seguridad”, sostiene.

“Somos muchísimos los jóvenes que no nos vamos de fiesta por la pandemia”

La ponteareana Tatiana Columna, de 22 años, estudia Traducción e Interpretación en la Universidad de Vigo y trabaja como voluntaria en la asociación protectora de animales y refugio canino Os Biosbardos, ubicado en su municipio natal. Durante el curso atiende el teléfono de la organización los jueves por la mañana -ahora en verano cubre más turnos- y los sábados acude al refugio a realizar tareas de limpieza y cuidado básico de los perros, como alimentación medicamentos y paseos. “Ver cómo llega un animal de un maltrato o un abandono y comprobar cómo mejora no hay dinero que lo pague: es salvar una vida”, comenta con respecto a su labor de voluntaria. Vivir las restricciones derivadas de la pandemia le ha pasado factura a nivel psicológico. “A raíz de estar encerrada, me cuesta más salir de casa o relacionarme; creo que esto ha cambiado definitivamente y no va a volver a ser lo que era”. Como integrante del colectivo de población juvenil, comenta que se exagera al señalarles como culpables de expandir el virus. “La juventud está saturada de estar encerrada y tiene ganas de salir, pero afortunadamente somos bastante conscientes, ya sea por nuestra propia seguridad o por la de nuestros padres y familiares. Cumplimos las medidas y nos sabemos divertir con responsabilidad”, sostiene.

Su compañera de voluntariado Cristina Vázquez lleva desde septiembre de 2019 atendiendo el teléfono de la protectora y acudiendo desde Vigo a Ponteareas una vez a la semana a limpiar el refugio donde viven los perros acogidos, darles medicación y lo cuidados que precisen. Antes combinaba esta labor con sus estudios universitarios de Lenguas Extranjeras y con el posterior máster para profesorado de Educación Secundaria, y ahora, con el trabajo que desempeña impartiendo clases particulares de inglés. Amante de los animales desde niña, esta joven viguesa escogió colaborar con esa protectora porque su tío había adoptado un perro en ella y fue voluntario, y continúa por convicción: es vegetariana desde hace cinco años y vegana los dos últimos.

Reconoce que su faceta de voluntaria le ayudó psicológicamente durante el confinamiento y las restricciones, y que le sirvió como balón de oxígeno para salir de casa a cuidar a los canes. “Echo de menos quedar con familia o amigos con tranquilidad, solo me relaciono sin mascarilla con mis padres y hermanos y me genera agobio”, confiesa. Y es que durante mucho tiempo no ha quedado con amigos -solo con su pareja-. “La juventud es más responsable de lo que se dice; no sé qué porcentaje de jóvenes se van de fiesta, pero hay muchísimos que no vamos”. Señalar a los jóvenes es, para ella “una forma de echar balones fuera, de buscar a algún responsable, cuando debemos de serlo todos”.

A sus 20 años, Miguel Baltar prepara oposiciones a Administración del Estado y a administrativo de la Universidad de Vigo desde el pasado noviembre, cuando dejó la carrera de Ingeniería Química y no encontró disponibilidad en ningún ciclo de formación profesional afín a sus intereses. Ha optado por seguir las clases virtuales que ofrece Academia Postal para intentar evitar riesgos de contagio por Covid. “Estudio todas las mañanas y por las tardes de cuatro a seis. Luego descanso”, comenta a la vez que se muestra esperanzado por hacer un buen papel en los exámenes que se convocarán presumiblemente a partir de noviembre. “No me parece complicado opositar, ya estoy dando el segundo repaso y lo llevo bien”.

Respecto a su futuro laboral, se muestra dividido en cuanto a la oposición que prefiere sacar a delante. “Si supero las del Estado tengo que irme fuera de Vigo, lo que me servirá para madurar e independizarme, aunque por otra parte prefiero quedarme en mi ciudad”, comenta.

Sobre los botellones que organizan los jóvenes, prefiere no opinar. “No voy a ser yo el que diga a los demás lo que tienen que hacer. Yo no bebo alcohol, con la pandemia quedo menos con amigos y paso más tiempo en casa, pero no me supone problema”, afirma.

Francisco Javier Barros, vigués de 24 años, es voluntario de la Cruz Roja desde abril de 2017, labor que combina con su trabajo como profesor de clases particulares y su segunda carrera, Psicología, que estudia a través de la Universidad de Educación a Distancia -UNED-. “Me decidí a a ser voluntario estudiando segundo de Magisterio en Pontevedra, vinieron a clase unas voluntarias de la Cruz Roja y comentaron que una de las actividades que hacían era dar clases a niños. Al día siguiente presenté mi solicitud porque siempre he estado en pro de ayudar a los demás”, recuerda. Por problemas de conciliación de horarios con su carrera, su labor de voluntario no empezó dando clases sino planificando actividades recreativas y de reflexión sobre valores para escolares. “Al ver que era muy similar a lo que hacía en la facultad, cambié de proyecto y me pasé al de “Proximidade”, en el que me ha mantenido hasta ahora, consistente en llamar a personas mayores y preguntarles qué tal están, darle acompañamiento emocional, consejos y recomendaciones”, explica.

La labor como voluntario de este joven también incluye proyectos del área de la juventud, en la que este año ha impartido talleres online de educación sexual, prevención de conductas violentas y alimentación, y antes de la pandemia iba al hospital Álvaro Cunqueiro a hacer actividades con niños ingresados. “Ahora mismo, en verano, estoy para lo que surja y acudo cuando me necesitan, aunque con los años he aprendido a organizarme y dedico los viernes de mañana a voluntariado; una hora llamando a personas mayores y hora y media formando a los menores de edad que quieren ser voluntarios en un futuro”.

A Francisco Javier ni el confinamiento ni las restricciones derivadas de la pandemia le han supuesto un problema de envergadura. “Soy una persona muy activa; en la cuarentena en casa, siempre tenía una película que ver, un libro que leer o algún curso de la Cruz Roja para hacer. Ahora es cierto que mi vida social se ha visto limitad, por ejemplo no me planteó ir a un restaurante porque aún no estoy vacunado y con esta lluvia comer en la terraza es complicado. La sensación es la de vivir en una especie de pseudolibertad”, explica.

A los que ponen el foco en las macrofiestas juveniles como causa de la escalada de contagios, “les doy la razón al 50% porque conozco a jóvenes que no cumplen la norma pero también está el caso contrario, culpar a la juventud me parece exagerado”.

Con 18 años, la pontevedresa Adriana Ayude vive sus primeras vacaciones como universitaria -estudia Psicología- trabajando en una cadena de comida rápida y colaborando como voluntaria en la Cruz Roja, en las ludotecas al aire libre que organiza la entidad en la ciudad del Lérez. “Durante el confinamiento eché la solicitud para la Cruz Roja, que me llamó al cumplir los 18 años”. Durante el curso ha dado clases de apoyo escolar de manera telemática, labor que compatibilizó con su primer año de carrera en la UNED y los entrenamientos y partidos con el equipo de balonmano La Sar Rodavigo, de 1ª división nacional, donde juega de portera.

“Siento impotencia cuando se culpa a los jóvenes de los contagios del Covid, cuando la responsabilidad es de todos. Hay alguno que se va de fiesta, igual que lo hacen personas mayores o de mediana edad. También veo muchos niños no vacunados en el parque y a sus padres en las cafeterías sin mascarillas. Me he contagiado de coronavirus hace dos semanas y te aseguro que lo único que hacía era ir de casa al trabajo. Además, mi madre es enfermera y en casa no faltan precauciones. No es justo llamarnos a todos irresponsables por un par de personas, más que buscar culpables habrá que buscar soluciones”, comenta Adriana Ayude.