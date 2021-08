Un estudio sobre una base de datos de 74.000 pacientes, médicos y científicos de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos) han demostrado que la vacuna contra la gripe puede proporcionar una protección “esencial” contra el COVID-19, ya que podría reducir la probabilidad de ingreso en UCI de los enfermos.

La investigación, titulada ‘Examining the potential benefits of the influenza vaccine against SARS-CoV-2: A retrospective cohort analysis of 74,754 patients’, es el mayor estudio de este tipo y analizó los registros de pacientes anónimos de todo el mundo, lo que sugiere que la vacuna anual contra la gripe reduce los riesgos de accidente cerebrovascular, sepsis y trombosis venosa profunda en pacientes con COVID-19. Además, los pacientes con esta dolencia que se habían vacunado contra la gripe también tenían una probabilidad significativamente menor de acudir al servicio de urgencias y de ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos.

“Hasta la fecha, solo una pequeña parte del mundo se ha vacunado completamente contra el COVID-19 y, con toda la devastación que ha provocado la pandemia, la comunidad mundial sigue necesitando encontrar soluciones para reducir la morbilidad y la mortalidad”, expresó el autor principal del estudio, el doctor Devinder Singh, de la Escuela Miller.