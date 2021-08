Cinco cosas que deben saber las embarazadas sobre la vacuna COVID-19

Vacunarse no conlleva riesgos

En las últimas semanas los bulos se centran en el elevado número de abortos que pueden sufrir las mujeres embarazadas si se vacunan, y corren por las redes sociales una vez que la Organización Mundial de la Salud, OMS, y los ministerios de Sanidad de distintos países –incluida España– aconsejan la vacunación de las gestantes.

La seguridad de la vacuna para inoculársela a las mujeres embarazadas es uno de los temas que más preocupa a las gestantes, que todavía dudan sobre si vacunarse o no pese a las claras recomendaciones sanitarias a favor.

¿Un 82% de abortos? Falso

Un mensaje masivo enviado fundamentalmente vía whatsapp afirma que la tasa de aborto espontáneo es del 82% entre las mujeres vacunadas contra el COVID-19 y atribuye estos datos a un estudio publicado el pasado 17 de junio por la prestigiosa revista científica “The New England Journal of Medicine”. ¿Una interpretación errónea de los datos o una manipulación de lo publicado? No es cierto que el estudio preliminar en cuestión revele tal dato, sino que se trata de una afirmación falsa. En realidad se observa que la tasa de abortos espontáneos es del 12%, una cifra similar a la de las mujeres gestantes no vacunadas, como se han apresurado a rebatir los expertos.

Más ventajas que inconvenientes

Aunque es cierto que los datos de la vacunación en mujeres embarazadas son limitados y se sigue investigando en profundidad sobre ello, tanto la OMS y el Ministerio de Sanidad español recomiendan la vacunación de las mujeres gestantes porque es segura con los datos existentes. Además, inciden en que corren un mayor riesgo que las no gestantes de contraer formas graves de COVID-19.

Riesgo teórico

“El riesgo de la vacunación para las mujeres embarazadas es puramente teórico, muy bajo. Aunque todavía se están haciendo estudios específicos, lo cierto es que como se ha hecho una vacunación masiva en el mundo de cientos de casos de mujeres que no sabían que estaban embarazadas o que se embarazaron en el momento de la vacunación, se ha podido corroborar que no supuso ningún problema ni para la mujer embarazada ni para el feto”, asevera el pediatra gallego Federico Martinón-Torres, uno de los mayores expertos en vacunación de España y miembro del comité asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud. En su opinión hay cinco cuestiones sobre la vacuna que las mujeres embarazadas y la sociedad deben conocer.

"Hay que vacunarse: existe riesgo cero, daño ninguno y potencialmente hay beneficios para el recién nacido"