La notificación ayer de seis muertos por COVID en Galicia, todos mayores de 80 años, eleva los fallecimientos a 26 en lo que va de mes de agosto. La cifra es elevada, pues en todo junio perdieron la vida por la pandemia 25. Y en junio, fueron 16 y en mayo, 29. En todo agosto del año pasado, murieron tantos gallegos por COVID como en los primeros seis días de agosto de este año. Y eso que ahora la gran mayoría de los mayores gallegos, el colectivo más vulnerable, está inmunizado. Hay dos mayores que vivían en residencias en la última lista de fallecidos. Se trata de un hombre de 84 años, de la residencia DOMUS VI de Vigo y otro hombre de 82, de la residencia Santo Estebo de Perlío en Fene ( A Coruña). Son las primeras muertes de mayores que vivían en residencias desde el 14 de julio.

La pandemia nos ha acostumbrado al baile de los indicadores epidemiológicos antes de que una tendencia consiga imponerse. Ayer fue uno de esos días, ya que aunque los casos activos de COVID-19 descendieron, tras el ligero alza del jueves, los contagios diarios superan el millar por tercer día consecutivo. Por otro lado, aumentan los pacientes ingresados, con la mayor cifra de enfermos graves desde el pasado mes de marzo. El total de ingresados sube hasta los 308 (+6), de los que 255 (+5) se encuentran estables en planta mientras que 53 (+1) están en la UCI. Es la cifra más elevada desde el pasado 20 de marzo. La evolución de la unidad de críticos preocupa, ya que en una semana han aumentado un 60%.

Por otra parte, el balance de datos que publicó ayer Sanidade notifica 18.195 casos activos, que suponen 448 menos que la jornada anterior.

Por otra parte, la Xunta decidió ayer que las nuevas restricciones que entran en vigor hoy se prorrogará hasta el próximo 21 de agosto. Serán dos semanas, y no una, como en otras ocasiones. Esta ampliación ya tiene el respaldo del TSXG. La Sala considera que las medidas propuestas por la Xunta “cumplen las exigencias de ser idóneas, necesarias y proporcionadas”, pues “responden a una situación clara de incremento del virus y no tienen un impacto significativo en el derecho de reunión, más necesitado de control en el horario nocturno, frecuentado en mayor medida por los jóvenes, más proclives al contacto social”. Así pues, hasta la medianoche del 21 de agosto, nueve concellos se mantendrán en el nivel máximo de restricciones, 62 en el alto y 54 en el medio. En el l primer grupo se sitúan: Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro, Monterroso, Meaño, O Grove y Sanxenxo. En ellos, solo se permite la entrada al interior de los locales de hostelería (limitado al 30%) con certificados de vacunación o test negativo, mientras que el acceso a las terrazas (50% de su capacidad) es libre. Las reuniones de no convivientes están prohibidas entre la 1 y las 6 de la madrugada, mientras que el resto del día se restringen a un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.