Los expertos abogan por aplicar una posible tercera dosis a personas con patologías

“Yo aplicaría otra dosis a personas de riesgo, independientemente de la edad” África González - Experta en inmunología

“Instituciones como las sociedades científicas, Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento consideran que primero hay que vacunar a toda la población porque hay escasez de vacunas. Hay países que solo han vacunado a un 1%. A partir de ahí habría que realizar estudios en las personas ya vacunadas: cuánto dura la protección, no solamente los anticuerpos, cómo está la inmunidad celular, la memoria... Creo que no hay que dar la tercera dosis de forma indiscriminada sino a personas con factores de riesgo: en tratamiento inmunosupresor, tener inmunodeficiencia, trasplantados o personas mayores con dos dosis pero baja eficacia. Y tampoco establecería un límite de edad: puede haber una persona menor de 65 años inmunodeficiente que necesite esa tercera dosis más que una persona de más edad”, expresa la inmunóloga África González.

¿Refuerzo para todos?

“Lo urgente es vacunar a los que aún no lo están antes de plantear terceras dosis” Juan Gestal - Especialista en medicina preventiva

“En este momento lo urgente es vacunar a los que aún no lo están antes de plantearse terceras dosis”, expresa Juan Gestal, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública. “Con relación a las terceras dosis debieran pronunciarse las agencias reguladoras. Las personas que han pasado la infección y recibido una dosis de vacuna tienen una buena inmunidad humoral, de memoria y celular: no parece que vayan a necesitar dosis de refuerzo de momento”, expresa Gestal. Añade este experto que las que no han sufrido la infección y han recibido las dos dosis de vacuna pueden perder inmunidad con el paso del tiempo y precisar una dosis de refuerzo. “Especialmente aquellos inmunodeprimidos y los mayores por la inmunosenescencia ligada a la edad. La determinación de anticuerpos podría ser una opción pero me parece más práctico administrarle una dosis de recuerdo cuando se den las circunstancias para ello”, apunta.

“El reto es vacunar a todo el mundo: el tema de las dosis de refuerzo vendrá después” Federico Martinón - Pediatra

Federico Martinón, pediatra y experto en vacunación, explica que de momento no hay pruebas que permitan determinar quién deja de estar protegido o quién sigue estando: “todavía no tenemos marcadores inmunológicos que determinen eso”. “Lo que medimos habitualmente, los anticuerpos circulantes, solo es una pequeña expresión del conjunto de la respuesta inmune ante cualquier infección o, en este caso, la vacuna”, indica. “Afortunadamente la tasa de reinfección sigue siendo muy baja. En estos momentos se está trabajando en la siguiente generación de vacunas y también en la posibilidad de la administración de una dosis de refuerzo y que se haga con las mismas condiciones de seguridad y protección. A día de hoy nadie sabe si definitivamente va a ser necesaria y mucho menos a partir de qué momento lo va a ser. El objetivo actual es vacunar cuanto antes a toda la población que debe ser vacunada y alcanzar coberturas altas”, concluye.

“No hace falta una tercera dosis; hay que vacunar al resto del planeta” Margarita del Val - Viróloga, investigadora del CSIC

La viróloga e investigadora del CSIC Margarita del Val lo tiene claro ante la subida de casos entre mayores y declina la idea de administrar una tercera dosis dela vacuna antiCOVID. A su juicio, el aumento de positivos en residencias no se debe tanto a una reducción de la protección de la vacuna sino a una mayor circulación del virus y a que los residentes “se contagian entre ellos, que a su vez son contagiados por sus hijos y nietos”.

Añade, en declaraciones efectuadas a FARO, que “entre las personas muy mayores hay alguna más que respecto a los jóvenes que no responde bien a la vacuna, probablemente porque tiene más enfermedades acumuladas que debiliten o desequilibren a su sistema inmunitario o bien porque en algunos la respuesta inmunitaria es algo menos intensa”.

Para Del Val, “la protección no está disminuyendo. Las vacunas protegen mucho, por ejemplo la vacuna de Pfizer acaba de publicar que, tras 6 meses, la protección frente a la enfermedad grave es del 97%, que es espectacular. Es de esperar que las otras 3 vacunas arrojen protecciones frente a casos graves igual de buenas tras los 6 meses. Pero las vacunas no son milagros, y entre los vacunados hay infecciones inaparentes o con síntomas leves o moderados”.

Por todo ello, opina que “en estas condiciones no hace falta una tercera dosis. Mejor hacer caso a la llamada recientísima de la OMS de dejar de reservarnos dosis para nosotros y vacunar al resto del planeta o esto va a acabar en un caos económico, humanitario y social mundial”. No obstante, a su juicio, sí considera que deberían recibir refuerzo vacunal los individuos trasplantados e inmunosuprimidos.