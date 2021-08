Los mayores de 70 años pasan a “riesgo alto” en esta ola al crecer los contagios

La conocida como quinta ola COVID está siendo especialmente dura con la población más joven, que es la que protagoniza un mayor número de contagios. Los tramos con mayor incidencia acumulada en 14 días, parámetro que mide la proporción de personas que enferman en un periodo determinado y que se calcula sobre 100.000 habitantes, son los de 20 a 29 años (con 1.967,26) y de 12 a 19 años (con 1.742,71), según los datos de Galicia aportados por el Ministerio de Sanidad. En estas edades está el bruto de contagios de este verano, como quedó acreditado a lo largo del mes de julio. Parecía que los mayores, en esta ocasión, se quedaban un poco al margen de las grandes cifras de positivos, no obstante, será bueno extremar precauciones ya que en los últimos días también se ha notado el incremento de la incidencia acumulada en 14 días en los tramos de 70 a 79 años y de más de 80.

El parámetro de la incidencia acumulada (a 14 días, en este caso) sirve a las autoridades sanitarias para valorar el riesgo, es decir, para controlar cómo evoluciona la curva de casos COVID-19. Cuanto peor se pone el panorama de contagios mayor es el riesgo y más lejos se está de la normalidad. Tras el último fin de semana, la incidencia acumulada en 14 días en los tramos de mayores superó las cifras de los días previos, llegando a 170,48 en el tramo de 70 a 79 años y a 177,12 en el de mayores de 80. Con estas cifras, y en la valoración de riesgo que realizan las autoridades, la población de mayor edad pasó de “riesgo medio” a “riesgo alto” (entre 150 y 250 en el indicador de incidencia acumulada en 14 días). Hasta finales de julio se mantenía por debajo de los 150 , por ello estaba en la zona de “riesgo medio”, lejos del “riesgo extremo” (más de 250) en el que se sitúan en la actualidad la mayoría de tramos de edad y teniendo en cuenta que se trata de indicadores para medir el pulso a la pandemia y extremar las precauciones siempre que sea necesario. En el último informe, actualizado en la tarde de ayer, la incidencia acumulada desciende ligeramente tras la subida de los últimos días (pasa de 170,48 a 163,58 en el tramo de 70 a 79 años y de 177,12 a 164,32 en el tramo de mayores de 80), dato que invita al optimismo para los próximos días.

Datos de incidencia acumulada en 14 días por tramos de edad en Galicia Fuente: Informe Ministerio de Sanidad Hasta 11 años 628,33 12-19 años 1.742,71 20-29 años 1.967,26 30-39 años 797,44 40-49 años 332,11 50-59 años 315,36 60-69 años 234,34 70-79 años 163,58 80 años y más 164,32

Los más vulnerables

El número de contagios es muy superior en los colectivos de jóvenes. Sin embargo, en cuanto a los fallecimientos, el virus sigue un mismo patrón, según explican expertos, es decir, los fallecidos son personas mayores con dolencias previas. “Se vio claramente en la primera ola, en la que este tema fue brutal, sobre todo si las personas tienen otras morbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras. Si tienen otros factores de riesgo son las personas más vulnerables. En este aspecto no ha cambiado el patrón del virus, se comporta igual”, explica África González, inmunóloga. En lo que va de agosto el Sergas ha comunicado el fallecimiento de 18 personas, una cifra que llama la atención teniendo en cuenta que en el mes de julio se contabilizaron 25 fallecimientos, en el mes de junio 16 y en el mes de mayo 29. Aún así estas cifras nada tienen que ver con las 424 muertes del mes de febrero en Galicia o las 416 de enero.

África González, inmunóloga

"Necesitamos tener más personas vacunadas"

“Las vacunas no evitan los contagios, hay que tenerlo claro”, expresa África González, inmunóloga. E insiste en esta idea. En cuanto al aumento de contagios también entre las personas mayores, si bien en menor medida si se compara con los colectivos más afectados (los jóvenes), González explica que veníamos de una etapa muy buena, con medidas de contención, mascarillas, restricciones...

“Al abrirse las restricciones, quitar mascarillas, la gente está de vacaciones, hay más movimiento de gente, los menores ya no están en el colegio... Hay más interacciones y, además, todo esto se junta con la variante delta, que es mucho más contagiosa. ¿Qué es lo que se espera con todo esto? Más contagios, tanto entre la gente joven como en la gente ya vacunada”, describe la experta.

La gente vacunada también se contagia

Y la gente ya vacunada también se contagia. “Eso ya se sabía porque las vacunas no son esterilizantes. Las vacunas no protegen del 100%, puede haber un porcentaje de personas que aún estando vacunadas pueden enfermar, de gravedad, e incluso fallecer. Pero tal y como mostraron los ensayos clínicos, si el porcentaje de protección está en torno a un 90-95% pues es de esperar que solamente entre un 5% y un 10% estarían en esta situación. Son personas que ya en los ensayos clínicos se vio que no quedaban protegidas”, explica África.

Hay un porcentaje de personas para las que la vacuna no está siendo eficaz

En cuanto al 71-72% de población con pauta completa, González apunta que en esa cifra total hay un porcentaje de personas para las que la vacuna no está siendo eficaz. “Puede ser por varias razones: edad avanzada, estar en tratamiento inmunosupresor, trasplantados, enfermedad inmune o cáncer, por poner algún ejemplo. Tenemos un porcentaje de gente que no está inmunizada perfectamente. A esto se añade una variante que es muy contagiosa, como es la delta. Por todo ello, con un 70% de población vacunada puede que no sea suficiente para tener ese escudo protector de difusión del virus, teniendo en cuenta que es tan contagioso, que la respuesta no es del 100% y que necesitamos tener mayor número de personas vacunadas”, apunta González. “Es muy importante trasladar a la gente mayor que no está vacunada, que se vacune. Hay gente que se ha negado a vacunarse. El porcentaje no es muy alto pero todos los porcentajes ayudan. Yo, personalmente, conozco a gente que no ha querido vacunarse. Además, hay que completar la pauta de vacunación de 60 a 69, que no está finalizada (en la vacuna de AstraZeneca había que esperar 12 semanas). Y seguir completando la vacunación de los jóvenes”, añade la experta.

Feijóo prevé que la tercera semana de agosto bajen las restricciones en muchos municipios y ciudades

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó, tras la última reunión del comité clínico, que las autoridades sanitarias esperan que la tercera semana de agosto puedan relajarse las restricciones frente al COVID-19 en “muchos municipios” de Galicia, entre los que se incluiría al menos alguna de las siete grandes ciudades.

Galicia roza el pico de la quinta ola

En declaraciones a los medios en Ribeira (A Coruña), el presidente gallego ratificó que Galicia roza ya el pico de la quinta ola, por lo que entre finales de esta semana y principios o mediados de la que viene, tras una fase de meseta, empiece a descender tanto el número de contagios como la hospitalización en planta y en UCI en Galicia. “Muchos ayuntamientos, incluidas ciudades, van a bajar a niveles medios si todo sigue comportándose como se está comportando. Podremos abrir ciudades y otras localidades a posiciones más tranquilas”, avanzó ayer el presidente, antes de lanzar, eso sí, una advertencia: que pueda hacerse o no finalmente dependerá del “comportamiento social, de no hacer botellones” y no favorecer la expansión del virus con actitudes poco seguras en reuniones sociales.

72% de la población inmunizada y el 78% con una dosis

En su intervención, el presidente gallego destacó que Galicia roza el 72% de la población diana ya inmunizada con doble dosis; mientras que el 78% ya ha recibido una dosis; y el 94% de los mayores de 40 ya está inmunizado con la pauta completa.

18.622 casos activos, 149 menos que el martes

Con los últimos datos facilitados por el Sergas, sobre la última jornada, se suman más de un millar de nuevos casos pero esta cifra no interrumpe la tendencia a la baja que Galicia encarrila por tercer día consecutivo. El elevado número de altas médicas, 1.186, neutraliza los 1.042 nuevos afectados por el virus. Esta diferencia permite que la curva vuelva a bajar hasta los 18.622, 149 casos activos menos que el martes. La presión hospitalaria se mantiene con 303 ingresados. El Sergas comunicó dos fallecimientos en el día de ayer: una mujer de 79 años en el CHUO y un hombre de 78 años en Povisa. Son en total 2.481 las víctimas mortales de la pandemia en Galicia.