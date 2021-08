El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó, tras la última reunión del comité clínico, que las autoridades sanitarias esperan que la tercera semana de agosto puedan relajarse las restricciones frente al COVID-19 en “muchos municipios” de Galicia, entre los que se incluiría al menos alguna de las siete grandes ciudades.

Galicia roza el pico de la quinta ola

En declaraciones a los medios en Ribeira (A Coruña), el presidente gallego ratificó que Galicia roza ya el pico de la quinta ola, por lo que entre finales de esta semana y principios o mediados de la que viene, tras una fase de meseta, empiece a descender tanto el número de contagios como la hospitalización en planta y en UCI en Galicia. “Muchos ayuntamientos, incluidas ciudades, van a bajar a niveles medios si todo sigue comportándose como se está comportando. Podremos abrir ciudades y otras localidades a posiciones más tranquilas”, avanzó ayer el presidente, antes de lanzar, eso sí, una advertencia: que pueda hacerse o no finalmente dependerá del “comportamiento social, de no hacer botellones” y no favorecer la expansión del virus con actitudes poco seguras en reuniones sociales.

72% de la población inmunizada y el 78% con una dosis

En su intervención, el presidente gallego destacó que Galicia roza el 72% de la población diana ya inmunizada con doble dosis; mientras que el 78% ya ha recibido una dosis; y el 94% de los mayores de 40 ya está inmunizado con la pauta completa.

18.622 casos activos, 149 menos que el martes

Con los últimos datos facilitados por el Sergas, sobre la última jornada, se suman más de un millar de nuevos casos pero esta cifra no interrumpe la tendencia a la baja que Galicia encarrila por tercer día consecutivo. El elevado número de altas médicas, 1.186, neutraliza los 1.042 nuevos afectados por el virus. Esta diferencia permite que la curva vuelva a bajar hasta los 18.622, 149 casos activos menos que el martes. La presión hospitalaria se mantiene con 303 ingresados. El Sergas comunicó dos fallecimientos en el día de ayer: una mujer de 79 años en el CHUO y un hombre de 78 años en Povisa. Son en total 2.481 las víctimas mortales de la pandemia en Galicia.