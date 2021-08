Un anuncio de la chocolatina Snickers protagonizado por el influencer Aless Gibaja ha levantado una oleada de críticas en las redes sociales, y tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como Podemos o la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se han unido a las denuncias de homofobia en Twitter.

El REPUGNANTE anuncio PLUMÓFOBO de Snickers. pic.twitter.com/bxtgMHh44e — Gato (@gamomena) 4 de agosto de 2021

Es en esa red donde se suceden las críticas al anuncio, en el que un camarero ofrece un helado Snickers a Aless Gibaja, y éste, al morderlo, pierde la pluma. "No eres tú cuando tienes hambre", es el eslogan.

Me pregunto a quién le puede parecer una buena idea usar la homofobia como estrategia comercial.



Nuestra sociedad es diversa y tolerante. Ojalá aprendan a serlo también quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV. — Irene Montero (@IreneMontero) 5 de agosto de 2021

En su cuenta en Twitter la responsable de Igualdad se pregunta a quién le puede parecer una buena idea "usar la homofobia como estrategia comercial" y se muestra convencida de que la sociedad española es "diversa y tolerante".

Irene Montero confía en que aprendan a serlo también "quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV".

"Ante la oleada de LGTBIfobia, con agresiones e incluso asesinatos, a Snickers no se le ocurre ninguna idea mejor que hacer un 'spot' publicitario basura para decirte que no eres tú mismo si tienes pluma. No hagas caso de su LGTBIfobia, eres libre de ser como te dé la gana", afirma Podemos, que desde su cuenta en Andalucía ha pedido la retirada inmediata del anuncio por su "homofobia repulsiva".

Por su parte, la FELGT ha considerado "vergonzoso y lamentable que a estas alturas haya empresas que sigan perpetuando estereotipos y promoviendo la homofobia y la plumofobia" y se ha ofrecido a la marca para darles formación si lo necesitan la próxima vez.

Es vergonzoso y lamentable que a estas alturas haya empresas que sigan perpetuando estereotipos y promoviendo la #homofobia y la #plumofobia. Si necesitáis algo de formación para la próxima vez, aquí estamos, #Snickers. — Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 5 de agosto de 2021

También ha comentado el anuncio en Twitter el líder de Más País Íñigo Errejón: "A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI".