El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, defendió ayer en el Parlamento gallego la labor de los rastreadores y el refuerzo del sistema, con la incorporación de 250 efectivos en las últimas semanas a la Central de Seguimiento de Contactos. Ante las quejas surgidas relacionadas con retrasos en las llamadas, el titular de Sanidade destacó las medidas adoptadas por la Xunta para combatir la actual situación provocada por el COVID-19 “que nadie se esperaba”, apuntó, en estos meses de verano, con una vacunación de la población diana del 71,2%.

Se refirió Comesaña al “incremento explosivo de casos” en el mes de julio. Al principio había días de 130 positivos pero después hubo picos de 1.500. Expresó también la dificultad para controlar la multiplicación de casos, al tratarse de la interacción entre los más jóvenes. El conselleiro indicó que la central de seguimiento realiza el primer contacto con el positivo en las primeras 24 horas, una vez que se constata ese diagnóstico. Este último fin de semana, según desglosó el conselleiro de Sanidade, la Central contactó con 2.177 casos, el 93% en las primeras 24 horas. En total realizó a lo largo del fin de semana 41.650 llamadas, es decir, unas 1.000 por hora en un cálculo aproximado. “Desde la primera semana de julio y hasta final de mes se puso en contacto con un total de 27.245 positivos, con 97.064 contactos y realizó 389.748 llamadas”, expresó el titular de Sanidade para dibujar el alcance del trabajo realizado por el sistema de rastreo.

Comesaña apuntó que prefiere hablar de ola que de quinta ola, “porque Galicia no pasó la cuarta”, según sus palabras. Pese al aumento de contagios en julio, casi mil diarios de media, la presión hospitalaria es menor que en anteriores etapas, gracias también al alto porcentaje de vacunación. “Solo en el mes de julio se solicitaron 95.000 PCR” en el control de contactos. Como dato esperanzador, tras un mes de julio complejo, Comesaña indicó que la incidencia acumulada a 7 días empieza a bajar. “Ha comenzado a descender la incidencia a 14 días y a 7 días por cada mil habitantes, si bien el impacto entre los grupos de 12 a 19 (1.932 casos) y 20-29 años (2.272 casos) triplica y cuasi cuadriplica la incidencia general a dos semanas (664,8 casos), “unas cifras nunca vistas”. Más allá de los números, Comesaña indicó que determinados sectores que no pudieron trabajar durante la segunda y la tercera ola, como la hostelería, ahora sí pueden hacerlo con medidas como mostrar el certificado de vacunación o prueba negativa para acceder al interior.

La portavoz de Sanidad del BNG en el Parlamento, Montse Prado, afirmó que la Xunta se equivocó en la desescalada porque a pesar de tener “más conocimiento” sobre la enfermedad, no se aplicó. “Tenían los elementos para prevenir la quinta ola y no los tuvieron en cuenta”, dijo. Prado expresó su preocupación por la virulencia de la variante Delta y las carencias del sistema de rastreo. Por su parte, el portavoz de Sanidade del PSdeG, Julio Torrado, preguntó al conselleiro cuántos rastreadores hay y habló de la falta de personal en Primaria. La portavoz de Sanidad del PPdeG, Encarna Amigo, pidió a la oposición que confíe en el Gobierno autonómico: “que estuvo al pie del cañón”.

135.000 vacunas esta semana

Galicia citará esta semana a 135.000 personas para vacunarse, hasta el 8 de agosto, de ellos 5.900 serán repescas para mayores de 40 años que no hayan recibido la pauta hasta la fecha.Así lo afirmó ayer el conselleiro de Sanidade. Comesaña destacó que Galicia “administra todas las vacunas que recibe”, pero matizó que “por desgracia, no son suficientes”. Destacó el avance del proceso en la comunidad gallega, con más de “1.926.000 gallegos con la primera dosis” y “más del 71% de la población diana con la pauta completa”. El titular de Sanidade expresó que Galicia “es la segunda comunidad autónoma” con más población a partir de 40 años con las dos dosis al alcanzar el “93,9%”. Al tiempo, recordó que el pasado 22 de julio comenzaron a vacunar a los jóvenes de 20 a 29 años. De este modo, puntualizó que de las 135.000 personas citadas para vacunarse esta semana 93.104 serán primeras dosis de jóvenes de 20 a 29 años y unos 11.000 de autocita de 16 a 19 años. Unas 5.900 serán repescas para mayores de 40 años. Con todo, lamentó que no tienen constancia de las vacunas anunciadas el pasado fin de semana por el Gobierno, pero cuando así sea las incorporarán para “planificar”. García Comesaña destacó también ayer en su intervención en el Parlamento gallego la puesta en marcha de una línea específica para comunicar positivos detectados con pruebas hechas en domicilios y adquiridas en farmacias, así como el convenio con los farmacéuticos para comunicar positivos al sistema de salud de las pruebas realizadas en sus establecimientos.