La vacuna del COVID: del rechazo al éxito

Dos meses antes del inicio de la campaña de vacunación, España era el segundo país de la UE menos dispuesto a vacunarse | Hoy, solo cinco de cada cien españoles rechazan el fármaco

Actualmente, España es uno de los países que mayor adhesión a la vacuna contra el COVID-19 presenta y lidera, junto a Canadá, la campaña de vacunación en el mundo. Según un estudio reciente, solo un 5% de la población española rechaza la vacuna, frente al 28% de Rusia, el 19% de Estados Unidos y el 13% de Alemania. Es más, España es el país que más partidario se muestra de que la vacunación contra el COVID-19 fuese obligatoria.

Este apoyo mayoritario a la vacuna explica que la campaña de vacunación continúe avanzando en España, que se sitúa a la cabeza de la Unión Europea (UE) en porcentaje de población inmunizada, mientras que en el resto del territorio comunitario esté perdiendo fuelle por la renuencia de los ciudadanos a vacunarse. Según datos de ayer recogidos por la publicación online desarrollada en la Universidad de Oxford Our World in Data, un 57,6% de la población española ha recibido la pauta completa, seguida del Reino Unido, con un 56,1%, , Italia (52%) y Alemania (51,5%). Lejos queda Francia, donde la tasa de vacunados no llega ni a la mitad (47,1%).

Sin embargo, no siempre ha sido así. En plena segunda ola de la pandemia y apenas unos meses antes de que arrancase la campaña de vacunación (27 de diciembre de 2020), muchos españoles rechazaban la inyección y el país se situaba como el segundo estado europeo con menos predisposición para vacunarse. Solo un 13% de los españoles manifestaba que se vacunaría “de forma inmediata” si dispusiese de la vacuna frente al 22% global, según una encuesta realizada por Ipsos y el Fondo Económico Mundial a 18.526 personas de 15 países, entrevistadas entre el 6 y el 13 de octubre.

El nuevo año, con la campaña de vacunación ya en marcha, trajo un cambio de tendencia. Según un estudio realizado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, seis de cada diez españoles se manifestaban con total seguridad su intención de vacunarse, y en junio, el 83% de la población expresaba su confianza en la vacunación, una actitud que solo se vio afectada cuando se informó sobre los eventos tromboembólicos que sufrieron algunas personas tras recibir la primera dosis de AstraZeneca, momento en que quienes rechazaban vacunarse ascendió al 34,6%, según un nuevo sondeo realizado por el FECYT.

Pero ¿qué hizo que la vacuna pasara del rechazo al éxito en España en apenas unos meses?

“El principal enemigo de las vacunas es su propio éxito. Es difícil vacunarse frente a una enfermedad que ya no ves. La gente ahora se vacuna de polio y de sarampión, pero no ve enfermos de polio ni gente muriendo de sarampión, con lo cual no las tiene miedo. En cambio, en el caso del COVID-19 a todo el mundo se le ha muerto alguien cercano o ellos mismos han pasado la enfermedad y han sufrido sus consecuencias, con lo cual es mucho más fácil lograr la adherencia”, explica el jefe de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) y miembro del comité asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Federico Martinón.