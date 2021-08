La aparición de nuevas variantes cambia las reglas del juego

Los expertos afirman que un 70% de personas inmunes es insuficiente como escudo frente el virus y la sitúan entre el 80 y el 90% | Variantes más contagiosas como la delta han incrementando el umbral inicial

Sin embargo, la expansión de la variante delta (antes denominada india), más contagiosa que la cepa original –un documento interno de los Centros de Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aegura que es tan contagiosa como la varicela–, ha convertido ese porcentaje inicial en insuficiente. Dicho informe revela que los individuos vacunados infectados con la variante delta tienen cargas virales similares a las que no están vacunadas y están contagiadas con esa misma variante, lo que hace que la inmunidad colectiva sea un objetivo más desafiante e incluso irrelevante para algunos expertos.

El profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago (USC) Juan Gestal explica que el número básico de reproducción es el factor fundamental para calcular el umbral de la inmunidad de rebaño, aunque no el único.

“También influye la transmisión en la fase asintomática y la mayor transmisibilidad de las variantes. También el que todo los grupos de edad alcancen ese porcentaje de vacunados. Esta elevada transmisión que estamos observando en los jóvenes se debe a que apenas están vacunados y su movilidad e interacción social es muy elevada”, afirma.

Al entrar en el tablero de juego variantes más contagiosas que la original de Wuhan, el umbral de la inmunidad sube y en este sentido recuerda que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard ha recalculado el porcentaje, que estina ahora en un 86%. “El cálculo inicial de la pandemia en China no tiene en cuenta la mayor transmisibilidad de algunas variantes”, subraya el epidemiólogo gallego, que añade que si ese 70% inicial fuese suficiente, en Galicia, que acaba de alcanzarlo, no se estaría produciendo el importante crecimiento de contagios que está registrando.

África González, catedrática de Inmunología del CINBIO de la Universidad de VIGO (UVigo) y académica de la Real Adacemia de Farmacia de Galicia (RAFG), explica que la primera estimación estaba pensada para el SARS-CoV-2 inicial, que tenía una transmisión (R0) de 3, un ratio que con la variante delta se incrementa. Esto significa que se necesitará más de un 70% para poder alcanzar la inmunidad comunitaria. “En base a esta nueva variante se está hablando de que sería necesario alcanzar el 90%”, explica.

La inmunidad de rebaño depende, por tanto, de la mayor o menor transmisibilidad del virus, lo que hace que esta varíe según la enfermedad infecciosa de la que se trate. En el caso del sarampión, por ejemplo, lo ideal es que esta sea superior al 90% y en el de la poliomielitis, del 80%.

“En el caso del sarampión, que es uno de los más contagiosos, una persona puede contagiar a 12-15 personas, mientras que en el SARS-CoV-2 inicialmente una persona contagiaba a tres. La nueva variante delta ha incrementado el ratio de propagación al triple”, detalla.

González detalla que la inmunidad de grupo, por tanto, intenta conseguir un número adecuado de personas inmunizadas (por vacunación e infección) que sea capaz de crear un escudo al virus. “La idea es impedir que se propague a aquellas personas vulnerables o con respuesta inadecuada a la infección, niños muy pequeños no vacunados o personas en tratamiento inmunodepresor que pueden sufrir una enfermedad más grave”, ilustra.

Pero, ¿de qué va a depender que se alcance la inmunidad de grupo? Los factores son varios.

“El conseguirlo va a depender del porcentaje de población infectada-vacunada, del número de personas antivacunas que deciden no vacunarse, niños no vacunados y personas que aunque han recibido la vacuna, su inmunidad no es adecuada. Todo esto va a condicionar el que se alcance o no dicha inmunidad comunitaria”, apunta.

La aparición de nuevas variantes cambia las reglas del juego

Roi Piñeiro, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba (Madrid) y experto en vacunas, asegura que en el caso del COVID-19, los expertos aún se basan en estimaciones para fijar el umbral de la inmunidad colectiva y que ningún cálculo es inequívoco. “Lo que sí nos ha enseñado la historia de las enfermedades infecciosas y la vacunología es que cuanto mayor sea dicho porcentaje, menor será la circulación de un agente infeccioso en dicho grupo. Una baja circulación, además, genera menos mutaciones y, por tanto, menos variantes del virus”, sostiene.

Este experto de origen gallego añade que las actuales restricciones también inciden en este umbral, ya que influyen en una menor circulación y reducen el riesgo de contagio. De ahí la importancia de mantenerlas aunque se avance en las campañas de vacunación.