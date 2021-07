El 40% de los hombres en España son consumidores de prostitución

Las jornadas se titulan La demanda o ¿el derecho a prostituir de los hombres? Según Vera, uno de los ponentes de septiembre, Peter Szil, decía que “tenemos que dejar de hablar tanto del derecho o no de las mujeres a prostituirse cuando eso no es lo importante, porque se trata de un problema social el de la explotación del cuerpo de las mismas que no generamos, pero del que pagamos las consecuencias”. La pregunta que hay que plantearse es ¿por qué los hombres se creen con derecho a prostituir el cuerpo de las mujeres? Todos los hombres tendrán que decidir qué lugar ocupan, si están del lado de la justicia social o no. En la página web www.jornadastratadaniela.com se contiene toda la información de las jornadas y ponencias.