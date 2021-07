L a ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó ayer que la curva de la quinta ola de COVID empieza a aplanarse y que la incidencia acumulada a 14 días ha bajado a los 699,84 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 701,92 de ayer. Es la primera bajada de la incidencia a 14 días desde el pasado 22 de junio, cuando se fijó un mínimo de 92 casos por 100.000 habitantes. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS), Darias señaló que estos datos hay que cogerlos con “cautela” y “prudencia”, aunque incidió en que empieza el “descenso del crecimiento y la entrada en una zona de meseta”.

El Ministerio de Sanidad registró ayer, con datos aportados por las comunidades autónomas, 27.149 nuevos casos de coronavirus, frente a los 13.936 registrados el martes, lo que eleva a 4.395.602 la cifra total de personas contagiadas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

“Estamos en el comienzo de una zona de meseta. Los grupos con altas coberturas de vacunación, los mayores de 40 años, presentan una incidencia por debajo de la media”, afirmó.

Explicó que desde la última semana hasta ahora se ha producido un cambio de tendencia y destacó que la incidencia a 7 días también está por debajo del 50% frente a la de 14 días. No obstante, afirmó que la incidencia acumulada en la franja de edad de entre 12 a 29 años sigue por encima de los 1.500 casos. La ministra avisó de que continúa “preocupando” la ocupación de pacientes de COVID en las Unidades de Cuidados Intensivos y en los hospitales, si bien reconoció que el incremento de camas se está produciendo a un ritmo más lento que en las semanas anteriores.

Las personas hospitalizadas ascienden a 9.672 (150 más que este martes y 1.417 más que hace una semana) y los ingresados en la UCI a 1.593 (59 más que el martes y 413 más que hace siete días). Asimismo, el Ministerio de Sanidad notificó 73 fallecidos más, de los cuales, 178 se han registrado en la última semana.

Darias insistió en que en España sigue habiendo una circulación “muy importante” del coronavirus y recordó que los jóvenes también se pueden enfermar de forma grave e, incluso, fallecer. “Estamos en un momento en el que tenemos que seguir cuidándonos mucho porque el objetivo no es sólo consolidar el aplanamiento de la curva, sino bajarla cuando antes”, dijo.

La ministra subrayó que en España no es obligatorio vacunarse, después de que Canarias estudie hacerlo con los empleados públicos, y recalcó la importancia de que las embarazadas se vacunen. En este sentido, reconoció que hay “preocupación” acerca de que las gestantes puedan no estar acudiendo a la vacunación y anunció que el Ministerio de Sanidad mantendrá reuniones con sociedades de ginecología y matronas para incidir en la importancia de que se inmunicen.

A pesar de esto, destacó la buena respuesta de los españoles a la vacunación y recordó que España ya es, después de Malta, el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población con pauta completa de vacunación. En España, el 55,7% de la población (26.420.097 personas) ya ha recibido la pauta completa de vacunación y 31.315.140 personas una dosis.

“España no solo encabeza la vacunación en la UE sino también en el mundo gracias al trabajo de los profesionales sanitarios, al trabajo de coordinación del Ministerio y las comunidades autónomas y el altísimo grado de cumplimiento de la ciudadanía española”, enfatizó.

La titular de Sanidad afirmó que el CISNS no abordó la aplicación del pasaporte COVID para entrar en bares o discotecas, que se exige en comunidades como la gallega, a pesar de que ayer por la mañana su compañera de Gobierno, la titular de Turismo, Reyes Maroto, anunciara que este tema se debatiría en este foro. Asimismo Sanidad propuso a las comunidades decidir los aforos en los partidos de fútbol según los contagios en cada zona.

Las farmacias gallegas ya certifican los test de antígenos

Los no vacunados que tengan que cumplir con la exigencia de certificados COVID para entrar en el interior de la hostelería en Galicia ya tienen desde hoy una nueva forma de hacerlo, seguramente la más fácil: las farmacias certifican desde hoy los autotest de antígenos que se adquieran en estos establecimientos. Los profesionales supervisarán la toma de muestra en las oficinas de farmacia, realizarán el test –proceso de la muestra con el reactivo– y verificarán la identidad del usuario, que deberá firmar un consentimiento informado. Si la prueba resulta positiva, introducirán los datos en el registro informático del Sergas para que se sigan los protocolos correspondientes. Si es negativa, el documento acreditativo que se genere –que no es un certificado– será válido solo en Galicia. Así lo explicó ayer el presidente del Colexio de farmacéuticos de Lugo, Alejandro Sánchez. De esta forma Galicia se suma a Navarra en la incorporación de los farmacéuticos a la verificación de los autotest de antígenos. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, recordó que los autotest realizados en casa no tienen validez, ya que no se puede acreditar la identidad de las personas que los hacen ni el procedimiento de la toma de la muestra. Para los positivos de los autotest en casa se ha habilitado un teléfono gratuito, el 900 400 116, para informar sobre ello al Sergas sin sobrecargar la atención sanitaria. Estos autotest se suman a los PCR en saliva gestionados por farmacias, y sin coste adicional, como otra forma de cumplir con las precauciones en la hostelería.