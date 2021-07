Vuelven este lunes el sol y el calor a Galicia, sobre todo a la mitad sur, pero no será por mucho tiempo. Julio va camino de terminar y no acaban de enlazarse varios días consecutivos de tiempo totalmente veraniego. Así que el mejor consejo para los que deseen y pueda tener un día de playa o piscina es que no dejen pasar el día. Mañana, sobre todo en las Rías Baixas, podrían tener suerte, pero mejor no desaprovechar esta oportunidad.

Bo día! Recuperamos a influencia anticiclónica 😎

As altas presións marcarán a meteoroloxía nesta xornada.

As nubes baixas e néboas irán desaparecendo para deixar una tarde solleira, con algún intervalo de nubes baixas no litoral norte. Temperatura propia desta época do ano. pic.twitter.com/WFY5oyuI3Y — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) 26 de julio de 2021

Según la previsión de MeteoGalicia, las altas presiones irán entrando progresivamente durante esta jornada, lo que traerá estabilidad. El lunes comenzó con nubes bajas y nieblas, que han ido retrocediendo para dejar por la tarde un panorama de cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes en el litoral norte. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará flojo del noroeste, con intervalos de moderado por la tarde en las Rías Baixas. En Vigo, el termómetro oscilará entre los 14 y los 26 grados Celsius, en Pontevedra la mínima será la misma pero la máxima ascenderá a los 28º; también Ourense registrará 14 grados de temperatura más baja, aunque allí la más alta será ya de 32. En el norte de la comunidad el mercurio se quedará más abajo, en los 24º en Santiago o 22º en A Coruña.

En cuanto a mañana, habrá una situación intermedia entre las altas presiones de las Azores y las bajas localizadas sobre las islas Británicas. De este modo las nubes bajas y nieblas predominarán al principio de la jornada, retrocediendo a lo largo de la mañana para dejar una tarde de cielo poco nuboso o despejado. En todo caso, parece que las rías de Vigo y Pontevedra se salvarán y sobre ellas lucirá el sol. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos mientras que las máximas descenderán ligeramente; en Vigo se quedará en los 23 grados. Los vientos soplarán flojos de componente norte.

Para el miércoles se prevé más de lo mismo. De nuevo comencemos el día con nubes bajas y nieblas en muchos puntos que irán desapareciendo con el avance de la mañana, para quedar una tarde de cielo despejado en el sur, con alternancia de nubes y claros en el norte. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. Los vientos soplarán flojos de componente norte, con intervalos de moderado por la tarde en las Rías Baixas.