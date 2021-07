La campaña de vacunación está permitiendo que la explosiva quinta ola del coronavirus en Galicia no sea, ni mucho menos, tan letal como las anteriores, en especial la tercera. Pero eso no implica que no se deje sentir en los hospitales. Si ayer se quintuplicaban los pacientes hospitalizados con respecto a hace un mes, hoy el repunte se agudiza, con 31 personas más ingresadas. Son, en total, 258.

Galicia inicia la última semana del mes de julio con un incremento de la presión hospitalaria, pero con un ligero descenso de los nuevos contagios a 1.115, que implican 255 menos que la jornada pasada. Los casos activos suben hasta los 17.298 y la tasa de positividad repunta a un 15%.

Según los datos actualizados en la mañana de este lunes por la Consellería de Sanidade con registros de hasta las 18:00 horas del domingo, las personas ingresadas por COVID-19 en UCI aumentan a 25 --tres más-- y a 233 las que se encuentran en otras unidades --28 más--, mientras que 17.040 pacientes permanecen en su domicilio.

Casos activos

Galicia suma ya 33 jornadas consecutivas de aumento de los casos activos que ascienden a 17.298, que suponen unos 6.200 más que el lunes anterior, al haber de nuevo más contagios (1.115) que altas (570), a lo que se añade un fallecimiento.

Por áreas sanitarias, las infecciones activas descienden únicamente en la de Ourense (-86), mientras que aumentan en las de Vigo (+150), a Coruña y Cee (+135), Lugo (+120), Santiago y Barbanza (+113), Pontevedra y O Salnés (+67) y Ferrol (+45). De este modo, con más casos activos se mantiene el área de Vigo, que supera los 4.000, con un total de 4.065; seguida de la de A Coruña y Cee, con 3.121, Pontevedra y O Salnés, con 2.940; Ourense, 2.275; Santiago y Barbanza, 2.213; Lugo, 1.881; y a la cola se mantiene por debajo del millar la de Ferrol, con 803.

Descienden los nuevos contagios

Los nuevos contagios de Covid-19 se mantienen desde el martes pasado por encima del millar, si bien se han reducido con respecto a la jornada pasada al situarse en 1.115, que representan 255 menos que los 1.370 del día anterior.

En toda la comunidad han sido confirmados 1.170 positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) en el último día (que pueden corresponder a casos activos de otras jornadas a los que se realiza una nueva prueba diagnóstica), que suponen 255 menos que el día anterior, de los cuales 282 corresponden al área sanitaria de Vigo; 226, a la de A Coruña y Cee; 175, a la de Lugo; 174, a la de Santiago y Barbanza; 154, a la de Pontevedra y O Salnés; 89, a la de Ouense; y 70, a la de Ferrol.

Desde el inicio de esta pandemia Galicia ha realizado 2.520.586 PCR, que suponen 6.685 más que las registradas hasta la jornada anterior, y unas 2.000 menos que las hechas el día pasado.

En cuanto a la tasa de positividad de las PCR, inicia la semana con un repunte a un 15 por ciento, después de situarse en el 13,36% el día pasado. Galicia sigue por encima de ese 5% que establece la OMS para dar por controlada la pandemia, un umbral que, hasta hace tres semanas, no superaba desde el 15 de febrero.

Víctimas y curadas

Por su parte, las personas fallecidas diagnosticadas con Covid-19 en Galicia desde el inicio de la pandemia ascienden a 2.449 al notificar Sanidade una nueva víctima este domingo.

En concreto, Sanidade ha informado de la muerte de un hombre de 87 años que fue diagnosticado de coronavirus. Este varón, que presentaba patologías previas, falleció el 24 de julio en el Complexo Hospitalario de Pontevedra y su muerte ha sido confirmada este domingo.

Frente a ello, 131.185 pacientes se han curado de este coronavirus en el conjunto de Galicia desde el comienzo de esta crisis sanitaria, que suponen 570 personas más que las contabilizadas hasta el día anterior.