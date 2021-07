Más de 13.300 sexagenarios gallegos no tienen la pauta completa de vacunación

La vacuna que más titulares ha acaparado desde que arrancó la campaña de vacunación masiva, AstraZeneca, se despide. El Gobierno de España no va a recibir ni a distribuir entre las comunidades autónomas más dosis del compuesto británico, ya que el pasado mes de mayo el comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, anunció que la Unión Europea no renovaría el contrato con la compañía farmacéutica más allá del mes de junio por no cumplir con los repartos estipulados –estaba previsto que durante el primer trimestre del año entregase 120 millones de dosis a los Estados miembros y solo repartió 30 millones–. En realidad, nuestro país no recibe las vacunas británicas desde hace más de dos semanas.

Sin embargo, esto no afectará a la campaña de vacunación. Según la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, las comunidades autónomas cuentan con 1,8 millones de dosis para vacunar a poco más de un millón de sexagenarios, que es el grupo de edad que estaba pendiente de recibir esta vacuna, ya que el otro colectivo al que se destinó, el de los trabajadores esenciales, ya se terminó de inmunizar. Las vacunas sobrantes se donarán al Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19.

Según los datos a 20 de julio que pueden consultarse en la página web del Ministerio de Sanidad, Galicia ha recibido un total de 595.400 dosis de AstraZeneca desde que comenzó la campaña de vacunación. Además de la fórmula prescrita a los profesionales esenciales (personal sanitario, profesores y policías, entre otros) –unas 96.590 personas, según el Sergas–, la fórmula británica quedó limitada al grupo etario de 60 a 69 años tras la aparición de varios casos de trombosis venosa cerebral en menores de 55 años, una decisión que encendió el debate durante semanas.

El grupo de 60 a 69 años es el talón de Aquiles de esta quinta ola, ya que a pesar de ser un grupo vulnerable, no está totalmente cubierto –en España un 82,2% ha recibido la pauta completa–, debido a que el periodo entre la primera y segunda dosis es de 12 semanas. Las otras dos vacunas de dos dosis (Pfizer y Moderna), que se están administrando en el resto de los grupos de edad, completan la pauta en menos de un mes, mientras que la de Janssen solo requiere una.

En Galicia hay 346.927 sexagenarios, de los cuales 336.579 han recibido al menos una dosis (97%), y de estos, 323.268 (93,2%) tienen la pauta completa, por lo que aún quedarían 13.311 pendientes de la segunda dosis. Al cierre de la edición, este periódico no había recibido respuesta de la Consellería de Sanidade sobre el excedente de viales de AstraZeneca (si lo hay) tras inocular a los gallegos que todavía están pendientes de completar la pauta.

El 89,9% de los gallegos mayores de 40 años tiene la pauta completa de vacunación, lo que sitúa a Galicia a la cabeza de España en cobertura vacunal. Le sigue Extremadura, con un 89,2%. Asimismo, el 94,8% de los mayores de 40 años tiene al menos una dosis en la comunidad gallega, solo precedida por la comunidad extremeña (96,6%). En cuanto a los vacunados por probabilidad de exposición, los datos del Sergas reflejan que 73.076 trabajadores del ámbito sanitario han recibido al menos la primera dosis (+22 que la jornada pasada) y 71.872 están inmunizados. Asimismo, se ha administrado la primera inyección a 27.428 profesionales del ámbito sociosanitario (+12) y 26.778 cuentan con la pauta completa (+7).