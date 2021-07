Boa tarde! Na animación do satélite 🛰 das últimas 4 horas vemos como as néboas tenden a retirarse cara o mar, ademáis dalgunha nube de evolución medrando nas montañas do sueste.

Quedará así unha tarde de ceos despexados no interior e con brétemas persistindo no litoral oeste. pic.twitter.com/PUDQzA9MhQ