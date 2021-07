La quinta ola del coronavirus ha alcanzado en Galicia un ritmo de incremento sostenido y lleva días sumando contagios a una velocidad de alrededor de 1.000 cada 24 horas. Si en el anterior informe del Sergas se superaba la barrera de los 11.000 casos activos por primera vez desde febrero, hoy se traspasa la siguiente cota y ya son 12.037 las personas que tienen el COVID-19 diagnosticado. Gracias a las vacunas, este acelerado aumento no tiene el reflejo en los hospitales de anteriores repuntes pandémicos, pero eso no significa que no crezcan también los pacientes que precisan de hospitalización; en estos momentos son 149, nueve más que ayer. Estos datos estarán esta tarde en la mesa del comité clínico en el que se discutirán las medidas que la Xunta tomará para tratar de poner freno a la expansión del patógeno, en especial entre los más jóvenes.

Según los datos actualizados en la mañana de este martes por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18:00 del lunes, aumentan a 128 las personas ingresadas en unidades convencionales por la Covid-19, nueve mas que en la jornada anterior, y se mantienen en 21 las que se encuentran en ucis. Por su parte, 11.888 pacientes se encuentran en seguimiento en su domicilio.

En cuanto a los casos activos, es el vigésimo séptimo día consecutivo que crecen y se sitúan en 12.037, un total de 951 más que la jornada anterior, al haber más contagios (1.165) que altas (213), a lo que hay que añadir un fallecimiento. Con respecto a hace siete días, las infecciones activas suponen más del doble, puesto que el pasado martes 13 de julio había 5.684 en el conjunto de Galicia.

Por áreas sanitarias, los casos activos se incrementan en todas ellas, con la de Pontevedra y O Salnés a la cabeza (+222), seguida de la de Vigo (+217), A Coruña y Cee (+196), Lugo (+116), Santiago y Barbanza (+98), Ourense (+72) y Ferrol (+30). Así, el área de Vigo continúa con más casos activos, con 2.707; seguida de la de Pontevedra y O Salnés, con 2.101; A Coruña y Cee, con 2.094; Ourense, con 2.086; Santiago y Barbanza, con 1.455; Lugo, 1.139; y a la cola sigue Ferrol, con 455.

Mil contagios

En cuanto a los nuevos contagios de Covid-19, han superado de nuevo el millar al alcanzar los 1.165 después de comenzar la semana con 975, lo que supone 190 más que el día pasado. La tasa de positividad de las PCR se reduce ligeramente, a un 10,9%, tras situarse las dos últimas jornadas en un 13%. Por tanto, Galicia sigue por encima de ese 5% que establece la OMS para dar por controlada la pandemia, un umbral que Galicia, hasta hace dos semanas, no superaba desde el 15 de febrero.

Además, la incidencia acumulada aumenta a mayor ritmo que en el conjunto de España. Durante el fin de semana, la incidencia acumulada en Galicia ha crecido 106,27 puntos, hasta los 427,42 casos por cada cien mil habitantes a 14 días; mientras que en la media de España subió hasta los 599,69 casos, un aumento de 62,35 puntos entre el sábado y el domingo, según los datos facilitados ayer lunes por el Ministerio de Sanidad.

Fallecidos y curados

Las personas fallecidas diagnosticadas con Covid-19 en Galicia desde el inicio de la pandemia han aumentado a 2.443 al haber notificado Sanidade una nueva víctima este lunes.

En concreto, el último óbito correspondió a una mujer de 76 años en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Chus), que presentaba patologías previas. Esta muerte se produjo el 16 de julio y ha sido notificada este lunes.

Por su parte, 128.387 pacientes se han curado de este coronavirus en el conjunto de Galicia desde el comienzo de esta crisis sanitaria, 213 personas más que las registradas hasta el día anterior.