Bo día! Comezamos a xornada en Galicia con néboas e nubes baixas na franxa litoral e ceos despexados no resto.

🤔¿Abrirá pola tarde?

No mapa do modelo de nubes superficiais vemos como, ao igual que onte, persistirán en gran parte do litoral.

As temperaturas en lixeiro descenso. pic.twitter.com/bvA6lgWMuc