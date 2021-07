Semana negra para Galicia, donde el coronavirus continúa su imparable ascenso, especialmente entre la gente joven. Por tercera jornada consecutiva, la comunidad registró ayer más de 1.000 contagios nuevos y el incesante incremento de la incidencia entre la población joven, que hasta ahora no estaba teniendo su equivalente en los hospitales, comienza a notarse.

Las unidades UCI de los centros hospitalarios de la comunidad han duplicado en tan solo tres días el número de pacientes críticos ingresados. Según datos del Sergas, ayer había en las unidades de críticos 20 personas, seis más que la jornada anterior y el doble que hace tres días, mientras que en planta había 79 pacientes, 3 menos que el viernes y que dejan un balance total de 99 personas ingresadas.

Pese a esto, la presión hospitalaria continúa controlada en Galicia, ya que los pacientes ingresados con COVID-19 representan el 1,3% del total, tres veces menos que en el conjunto de España (4,22 %); mientras que en UCI el porcentaje es del 2,42 % frente a la media del país, que es cuatro veces superior (9,59%).

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informó ayer de 1.338 nuevos contagios por COVID-19, que ascienden a 9.417 el número de casos activos, 1.098 más que la jornada anterior y más del doble que hace una semana. La comunidad no registraba una cifra similar desde el 19 de febrero, en plena desescalada de la tercera ola.

La incidencia acumulada a catorce días ha crecido 42 puntos en la última jornada, hasta alcanzar los 321,15 casos por cada cien mil habitantes, mientras que según los últimos datos difundidos el viernes por el Ministerio de Sanidad, el promedio en España se sitúa en los 537,34 casos.

Según este mismo informe del ministerio, la incidencia acumulada (IA) a 14 días en Galicia entre los más jóvenes gallegos está desbocada. Si el pasado día 8 la IA en el grupo de edad de 12 a 19 años era de 423,8, el viernes era casi tres veces mayor, alcanzando los 1.175,5 casos por cada cien mil habitantes. Asimismo, la incidencia en jóvenes gallegos de 20 a 29 años pasó de 481,8 el viernes de la semana pasada a 1.254,2 anteayer., lo que supone algo más del doble en tan solo siete días. También la incidencia en el grupo de edad de 30 a 39 años, de los que un 48% ya tiene al menos una dosis de la vacuna, se ha duplicado en siete días, al pasar de 205,3 casos el día 8 a 444,9 el viernes. Aunque la tasa gallega es inferior al promedio nacional, que se sitúa en los 1,385,8 casos (12-19 años) y en los 1.666,5 (20-29), se aproxima peligrosamente.

Desde el inicio de la epidemia se han contagiado en Galicia 139.532 personas, de las que se han curado 127.698 y han fallecido 2.442, la última un varón de 73 años que permanecía ingresado en el CHUO (Ourense).

Por otra parte, la tasa de positividad desciende más de dos puntos, hasta el 8,42%, después de que el viernes alcanzase el máximo del 10,7% y metiese a Galicia en una situación de riesgo extremo. Según el último informe del Sergas, se efectuaron 15.875 pruebas de detección del COVID-19.

Casos en residencias

La comunidad está registrando también un aumento de casos de coronavirus en las residencias de mayores gallegas. La Consellería de Política Social notificó un brote de 18 positivos –15 usuarios y 3 trabajadores– en la residencia de Gravemente Afectados Valverde de Allariz (Ourense).

Según esta consellería, este brote fue detectado tras dar positivo un trabajador del centro el pasado lunes, por lo que se procedió al cribado de todos los residentes y el personal. Estos casos se suman a los 7 registrados (todos usuarios) en la residencia Campolongo de Pontevedra, por lo que el total de positivos en las residencias de ancianos de Galicia es de 25.

Ante la tendencia al alza de los contagios, desde la madrugada de ayer, el máximo de personas por grupo en las terrazas de los establecimientos es de diez. En estos momentos, ningún concello gallego está en el nivel máximo de restricción, pero 7 están desde ayer en el nivel alto y 15 en el de restricción media. El resto de municipios se encuentran en el nivel medio-bajo de restricciones.

Los centros de salud advierten de que están al límite

Los centros de salud son los que más están notando las consecuencias del incremento de casos de COVID-19 y el malestar entre los médicos de atención primaria aumenta por momentos ante la carga de trabajo que están soportando en esta quinta ola de la pandemia. Estos médicos tienen que enfrentarse no solo a un aumento de consultas, muchas relacionadas con la situación epidemiológica de la pandemia, sino a las cotas de los compañeros que están de vacaciones de verano o que cursan baja. Algunos médicos de atención primaria de las áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra, Ourense y Santiago aseguran que esta situación de sobrecarga no es algo puntual y que se está registrando tanto en las consultas ordinarias como en los punto de atención continuada (PAC), las urgencias de atención primaria). En algunos centros de salud de Vigo, se están atendiendo a más de 53 pacientes por médico en una consulta ordinaria, según denuncian. Esta situación, que los médicos de atención primaria no dudan en calificar de “límite”, ha sido ya puesta en conocimiento de algún colegio oficial. Según detallan, el de Pontevedra podría tratar el tema mañana lunes. En un turno de PAC, un solo médico ha atendido el pasado viernes un total de 99 pacientes, mientras que hay facultativos que han tenido apuntada en la agenda un total de 74 pacientes por enfermedad o renovación de recetas y cuestiones administrativas en una jornada ordinaria. En muchos casos, para poder hacer frente a la demanda, los médicos se ven forzados a prolongar su jornada laboral. “La situación es límite y la posibilidad de errores, grande”, alertan los médicos, que reclaman

El “toque de queda” vuelve a algunas regiones

A pesar del avance en la vacunación, algunas comunidades atónomas apuestan de nuevo por los toques de queda de madrugada, medida que ya ha sido avalada por los tribunales en Valencia, Catañula y Cantabria, para intentar frenar la expansión del coronavirus, sobre todo entre la población más joven, donde esta quinta ola de la pandemia está incidiendo de manera especial. La vacunación avanza a buen ritmo en España, con el 49,3 % de la población con la pauta completa de la vacuna, pero el COVID-19 avanza sin parar, con una incidencia acumulada de 537 casos por cada 100.000 habitantes, según las últimas cifras oficiales, más del doble de lo que se considera riesgo extremo (250 casos). Como datos esperanzadores, tanto en Cataluña como en Castilla y León, las dos regiones con la incidencia más alta, está bajando el ritmo de reproducción del virus, lo que augura una ralentización en el ritmo de contagios en los próximos días, según comunicaron ayer las autoridades sanitarias de ambas regiones. Millones de personas, sobre todo en Cataluña y Valencia tuvieron que guardar la pasada madrugada el “toque de queda” (restricción de la movilidad) desde la 01.00 hasta las 06.00 horas, a los que se sumaron también algunas poblaciones de Cantabria. Tanto la Policía como los guardias municipales reforzaron sus efectivos para que se respetara la medida. Después de la una de la madrugada, los agentes tuvieron que desalojar de parques y playas a miles de jóvenes, aunque el proceso se hizo sin incidentes, según las autoridades.

La mitad de la población, vacunada la próxima semana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que la próxima semana uno de cada dos españoles tendrá la pauta completa de vacunación y se volvió a reafirmar en su compromiso de llegar al 70% de la población vacunada antes de que finalice el verano. En un acto en Sevilla, el presidente del Ejecutivo recordó que en España ya se han administrado 50 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 desde el inicio de la campaña masiva de vacunación y destacó el trabajo de los profesionales sanitarios.