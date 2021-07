No hace ni un mes que lo habéis dejado y aún no te lo has podido sacar de la cabeza. Hay momentos en los que te gustaría escribirle, proponerle de ir juntos a la playa y estar bien unas horas como no hubiese pasado nada. Pero eso ya no puede ser. Sabes que no te conviene, que ya te ha hecho sufrir mucho y que, con el tiempo, estarás mucho mejor sin él o ella. Eso requiere esfuerzo, ser coherente con tus sentimientos y mucho aguante. Y para hacerlo posible, esta playlist sobre amor y desamor puede ayudarte a salir victorioso/a de tus momentos de bajón.

‘Los Tontos’ - C. Tangana

¿Sabes cuando tienes la sensación de que alguien hace contigo lo que quiere porque sabe que eres buena persona y después de perdonar, perdonar y perdonar dices basta? Pues eso es una de las cosas que C. Tangana nos cuenta en esta canción recordándole a alguien que se ha cansado, que “hasta los tontos” tienen tope y está vez va a acertar, “aunque sea de rebote”. Porque, a veces, en función de nuestro momento vital o de lo enganchados que estemos a una relación tóxica, nos tienen que decepcionar varias veces para acabar cortando y dejarle ir, aunque duela.

‘No volveré’ - Kokoshka

Cuando te hacen daño a veces no hay mejor opción que huir, y ese el mensaje que nos comparte Kokoshka en este tema que habla de cambiar de vida, de dejarlo todo y no mirar atrás, sobre todo por esa persona que hay que olvidar sí o sí. Y lo deja clarísimo cantando muy alto una frase que nos puede ayudar en momentos de debilidad, sobre todo si se escucha a todo volumen: “No nos veremos más, no volveré a por ti”.

‘No sé si llamarte’ - Axolotes Mexicanos

Aquí el grupo Axolotes Mexicanos nos recuerda justamente lo que comentábamos al principio de este artículo: la gran tentación que podemos sentir de llamar a nuestro ex, de “echar unas latas” juntxs. Pero luego va más allá recordando que sobran los motivos para no ceder, que la vida acabará brillando más cuando él o ella queden atrás: “Y si me concentro. Puedo hacer una lista. Contar los motivos. Perderte de vista. No me eches la culpa. Ni digas mentiras. Si tú también quieres. Joderme la vida”. (No han podido transmitirlo mejor).

‘Soy peor’ - Bad Bunny

Después de sufrir mucho, hay momentos en los que sabemos que lo mejor es que cada unx haga la suya y que, si nos damos la oportunidad, ya aparecerán personas que nos hagan bien, y eso es algo que explica muy bien Bad Bunny: “Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo 'e p*ta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti”. Aunque bueno, lo de ser peor no nos lo tomemos literal: nadie merece que carguemos con nuestras mierdas, pero no está de más recordar el daño que nos han hecho para no volver a caer en el juego.

‘Perdona’ - Carolina Durante y Amaia

Y como canción final para desahogarnos en cualquier momento que le echemos de menos, sobre todo en esos viernes que se cogen con muchas ganas, está este temazo que cantan Carolina Durante y la queridísima Amaia: “Se me olvida que no me quieres. Sobre todo cuando es viernes (Sobre todo cuando es viernes)”. Una frase que puede convertir cualquier viernes de bajón, en lo que siempre deberían ser los viernes: el día de la semana más libre de todos.