El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado esta mañana un mensaje directo a los jóvenes gallegos para tratar de frenar la nueva ola de contagios por coronavirus en Galicia. "Les pido un esfuerzo especial de 10 semanas [...]. Un esfuerzo para que se cuiden, no se contagien, no tengan que estar en cuarentena y no contagien a sus padres y abuelos", les solicitó el líder gallego desde Narón, donde visitó el nuevo centro de salud.

Feijóo les ha reclamado responsabilidad, pero también les ha pedido perdón por la falta de vacunas. "Es cierto que somos la comunidad autónoma con más personas vacunadas mayores de 40 años [..]. Pero es cierto que todavía nos faltan los menores de 30 años (está previsto que comiencen a vacunarse a partir del 9 de agosto). Y lamentablemente las vacunas que remite el Ministerio de Sanidad no son suficientes para vacunar a todos de forma simultánea", dijo.

Media de edad en la UCI: 43 años

El presidente gallego ha advertido también que la situación en las UCI nada tiene que ver con la que había en las primeras olas. "Comienzan a estar con gente menor de 40 años. La edad medida de todos los ingresados en las UCI de Galicia es de 43 años, algo inaudito en la primera, segunda y tercera ola, donde la edad media duplicaba la edad actual y sobrepasaba los 80 años de edad".

Prevé que el 90% de la población gallega esté inmunizada en otoño

Por ello, y consciente de que la población más joven "lleva dos veranos con muchas restricciones" y que "son los que más interactúan", les ha pedido un "último esfuerzo" hasta otoño -cuando prevé que el 90% de la población gallega esté ya inmunizada- para salir de esta situación. "Merecerá la pena, por los suyos y por ellos mismos. No llega el 70%. La inmunidad necesitamos subirla al 90%. Los jóvenes son el futuro del país. Por eso le pido al futuro del país unas semanas de compromiso, porque va a merecer la pena".

Feijóo ha advertido también a los jóvenes que aunque sus familiares estén vacunados, "no significa que la vacuna cubra el 100% del riesgo". "Aunque menor, tienen un riesgo real de volver a contagiarse", les avisa.

Nueva Sanidad Pública

Feijóo se refirió también al proyecto de hacer un nuevo Servicio Galego de Saúde. "Hoy se acredita más que nunca que el proyecto de hacer un nuevo servicio galego de saúde en el año 2009 era un proyecto acertado. Porque no podríamos en ningún caso solventar la pandemia si no tuviéramos un nuevo servicio galego de saúde en algunos sitios finalizado, como en Vigo o en Lugo, y en otros sitios en plena reforma y construcción como en Ourense, A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Santiago