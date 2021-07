La tasa de reingreso de pacientes de COVID-19 a 30 días de haber recibido el alta hospitalaria es baja en España, situándose en el 4,3%. Asimismo, la mitad de estos reingresos se produjo en la primera semana tras el alta y la mayoría se debió a un “empeoramiento respitario”. Así lo revela una nueva investigación de cohorte retrospectiva basada en los datos del Registro SEMI-COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que firman 25 médicos internistas, entre los que se encuentran los doctores Santiago Jesús Freire, del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC); Paula María Pesqueira, del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), y Carmen Mella, del Hospital rquitecto Marcide-Novoa Santos de Ferrol.

Según “Frequency, risk factors, and outcomes of hospital readmissions of COVID-19” (Frecuencia, factores de riesgo y resultados de los reingresos hospitalarios de pacientes con COVID-19), las causas más frecuentes de reingreso hospitalario fueron, por este orden: empeoramiento de la neumonía previa (54%), infección bacteriana (13%), tromboembolismo venoso (5%) e insuficiencia cardíaca (5%), entre otras. De ello se deduce que la mayoría de reingresos se debieron a un empeoramiento respiratorio. Asimismo, la edad y la comorbilidad (especialmente, asma y EPOC) se asociaron con un mayor riesgo de reingreso. Los pacientes con niveles más altos de hemoglobina y opacidad en vidrio esmerilado al ingreso tenían un riesgo menor de reingreso.

En este estudio, publicado en la revista “Scientific Reports”, se analizaron datos de 8.678 pacientes incluidos en el Registro SEMI-COVID de 147 hospitales e ingresados entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, lo que representa un 10% de los pacientes ingresados en España durante este periodo. De ellos, 7.137 pacientes (82,2%) fueron dados de alta con vida. En los días siguientes, 298 pacientes (4,2%) fueron reingresados. La media de tiempo desde el alta hasta el reingreso fue de 7 días. Un total de 1.541 pacientes (17,7%) fallecieron durante el ingreso y 35 durante el reingreso hospitalario (11,7%).