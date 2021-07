Los contagios detectados en Galicia bajaron ayer hasta los 519, pero los casos activos superan los 4.500. La comunidad vuelve a una situación cuantitativamente similar a la que padecía en febrero con la tercera ola: los contagios por COVID-19 no bajan del medio millar cada día y las residencias de mayores volvieron el fin de semana a notificar casos más de un mes después, al registrarse 5 en Betanzos. Hay un cambio respecto al perfil de los afectados, porque a diferencia de la avanzada edad de quienes hace seis meses permanecían en las UCI, ahora la edad predominante en los ingresados es 40 años.

Además, sube la presión asistencial en los hospitales gallegos, que contabilizan 67 personas con COVID ingresadas, ocho más que en el informe anterior. El incremento se ha producido en planta, donde hay 56 pacientes, nueve más. En cambio, en las unidades de cuidados intensivos, han bajado hasta los 11 –uno menos–. Ayer no se notificaron muertes, por lo que la cifra total de fallecimientos sigue siendo de 2.439.

El acumulado de veinticuatro horas que divulga el Servicio Gallego de Salud (Sergas) recoge 4.561 casos activos (+393) hasta las seis de la tarde del sábado, por el incremento de 498 del recuento previo, y 519 infectados en un día, tras el récord de 655 del balance anterior, una cifra que no se veía desde el pasado mes de febrero, coincidiendo con la tercera ola.

Sanidad no esconde su preocupación por los sectores que todavía no forman parte de los grupos etarios sobre los que se está actuando y advierte de los efectos graves de la enfermedad en ellos, al tiempo que pide “sentidiño” para no gestar un verano de descontrol, pues el virus sigue “muy vivo”.

El número de dosis de vacuna contra la COVID-19 administradas es de 3.055.575. Con esta cifra, Galicia supera el 58% de la población diana a vacunar con pauta completa tras alcanzar las 1.425.067 personas inmunizadas, que suponen 32.242 más que la jornada anterior, mientras que un 76,62 por ciento de los ciudadanos a inmunizar cuenta con al menos una dosis.