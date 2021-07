El virus se resiste a desaparecer de Galicia. Hace nada que arrancó la desescalada y la comunidad vuelve a una situación cuantitativamente similar a la que padecía en febrero con la tercera ola: no contagios por COVID no bajan del medio millar cada día y las residencias de mayores han vuelto este fin de semana a notificar casos más de un mes después. Sí hay un cambio respecto al perfil de los afectados, porque a diferencia de la avanzada edad de quienes hace seis meses permanecían en las UCI, ahora la edad predominante en los ingresados es 40 años.

Es el escenario de este verano, mientras la Xunta sigue avanzando con el proceso de vacunación e insiste en pedir perdón a los jóvenes por no contar con más dosis para inmunizar a esas franjas. Mediados de septiembre es la fecha prevista para comenzar con los menores de 20 en la Comunidad, siempre y cuando las previsiones de llegada de dosis se respeten.

El acumulado de veinticuatro horas que divulga el Servicio Gallego de Salud (Sergas) recoge 4.561 casos activos (+393) hasta las seis de la tarde del sábado, por el incremento de 498 del recuento previo, y 519 infectados en un día, tras el récord de 655 del balance anterior, una cifra que no se veía desde el pasado mes de febrero, coincidiendo con la tercera ola.

Las PCR realizadas fueron 6.048, hasta conformar un total de 2.451.188, por las 7.021 del hasta ahora último período contabilizado.

Sanidad pide "sentidiño" a los jóvenes

Sanidad no esconde su preocupación por los sectores que todavía no forman parte de los grupos etarios sobre los que se está actuando y advierte de los efectos graves de la enfermedad en ellos, al tiempo que pide "sentidiño" para no gestar un verano de descontrol, pues el virus sigue "muy vivo".

En los centros sociosanitarios no había noticias hasta este sábado 10 de julio, cuando Política Social informó de que cinco usuarios de la residencia de mayores García Hermanos de Betanzos (A Coruña) habían dado positivo. Se procedió a hacer un cribado entre los internos después de saber que un trabajador había dado positivo. Todos se encuentran vacunados.

La última comunicación era del 8 de junio, cuando un usuario de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme, de Sarria (Lugo), se infectó y, como esta, en esa ocasión igualmente tras más de cuatro semanas sin casos asociados a los geriátricos.

La vez anterior había sido el 30 de abril en la DomusVi de Chantada, también en la provincia lucense.

Más de tres millones de vacunas administradas

El número de dosis de vacuna contra la covid-19 administradas es de 3.055.575. La Xunta recuerda en una nota que continúa trabajando desde la máxima coordinación interdepartamental y con el Ministerio de Sanidad, manteniendo al tiempo el contacto con todos los agentes socioeconómicos de Galicia. En este sentido, Sanidad reitera que sigue alerta actualizando todas las medidas y recomendaciones y en vigilancia permanente.

La Consellería de Sanidad reitera en el comunicado que la ciudadanía emplee el número 061 solo para emergencias o casos graves y aconseja utilizar el número gratuito 900 400 116 para consultar dudas o síntomas leves de coronavirus.

Además, el Sergas tiene a disposición de la ciudadanía la página web https://coronavirus.sergas.gal/ en la que se puede consultar información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y a otros colectivos.

Pasos a seguir por los turistas

Las personas que visiten Galicia en las próximas fechas y procedan o hayan estado durante los 14 días previos a su llegada en alguno de los territorios con alta incidencia epidemiológica incluidos en el listado publicado en el Diario Oficial de Galicia, deberán facilitar sus datos de contacto al Servicio Gallego de Salud, bien a través del teléfono 881 00 20 21 o mediante el formulario de la web del Sergas.

La mascarilla es de obligado uso en espacios interiores y en todas aquellas situaciones -también en el exterior- en las que no se pueda garantizar una distancia interpersonal de 1,5 metros

Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad han vuelto a incidir en las recomendaciones consensuadas entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y recuerdan que, en líneas generales, se aconseja adoptar las medidas de autoprotección y limitación de la diseminación del patógeno.

Así, debe extremarse la higiene de manos, lavándolas frecuentemente, especialmente después de toser o sonarse; y se cubrirá la nariz y la boca con un pañuelo -preferentemente desechable- al toser o estornudar, o, si no se dispone de pañuelo, se recurrirá a la cara interna del codo. Además, se evitará tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos.

Es importante también, subrayan, procurar una idónea ventilación de los espacios interiores optando preferentemente por espacios abiertos y tratando de evitar aglomeraciones.

No se debe olvidar, por último, el mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso acomodado de la máscara y atender a las restricciones específicas que se puedan establecer en cada comarca o ayuntamiento.