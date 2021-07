El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado, ante la climatología favorable que se prevé para este fin de semana, que la del botellón es una práctica ilegal, castigada con sanciones de hasta 300 euros, y que hay que apoyar a los empresarios del ocio nocturno.

Tras presidir junto al director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, la reunión de la sala de control de operativos (Sacop) en la que participan representantes de las fuerzas de seguridad para abordar las medidas de prevención frente a la covid-19, Rueda ha dicho sobre esas aglomeraciones para beber: "Queremos que esta circunstancia no tenga lugar".

Los locales de la noche gallega "tienen derecho a seguir funcionando después de tantos meses sin poder hacerlo", ha dicho a los medios de comunicación, por lo que ha pedido "especial esfuerzo y responsabilidad" por parte de los propietarios, "que sabemos que van a tener"; "y especialmente a los clientes".

La Policía "estará vigilante"

La Policía, ha advertido, estará vigilante, para evitar o, si se diese el caso, denunciar y sancionar.

Este fin de semana será distinto al anterior, ya no solamente por el tiempo, también por los precintos físicos y barreras en parques y playas. "Habrá especial vigilancia y especial presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad para vigilar que no haya personas durante la noche porque no puede haber", ha argumentado Rueda, que ha aludido a una suerte de toque de queda "pero solo para esas zonas concretas".

Rueda ha avanzado que "la Policía pasará por allí frecuentemente para comprobar que esto se está cumpliendo".

Entra en vigor el precinto de parques

Como la pandemia es diferente en este momento, con explosión de contagios entre la población joven no vacunada, las restricciones también han de serlo y a las 00:00 de este sábado entrará en vigor la orden que obliga a los ayuntamientos a precintar parques, plazas y playas durante la noche.

Galicia exigirá, además, la presentación de una PCR negativa en las 48 horas previas al uso de locales de ocio nocturno en aquellas zonas que estén en riesgo medio.

En los comportamientos adecuados, cumplimiento de las normas, distancia social, mascarilla cuando debe usarse, no reunirse en botellones y concentraciones similares, ve Rueda la clave "que nos puede ayudar a salir de esta situación", que sigue siendo "complicada" dado que han aumentado los contagios.

Ha aplaudido la actuación coordinada y el esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en "pleno verano", con plantillas "con menos efectivos" y con más servicios que atender.

Se ha mostrado convencido de que el fin de semana pasado "se evitaron muchas concentraciones", a la vez que se han disuelto muchas otras.