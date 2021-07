Algo más de la mitad de la población gallega candidata a vacunarse contra el COVID (el 54,2%) ya ha recibido la pauta completa, lo que sitúa a Galicia como la segunda comunidad con mayor tasa de ciudadanos que tienen las dos dosis del fármaco, solo por detrás de Asturias (57,6%) y por encima del conjunto de España (48,7%), según los últimos datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al pasado miércoles (habría que añadir las inyecciones puestas ayer). Un informe que también revela grandes diferencias según el grupo de edad analizado: mientras Galicia es la autonomía en la que más personas de 50 a 59 años ya tienen la pauta completa de vacunación, cae por debajo de la mitad de la clasificación entre los treintañeros y los de 40 a 49, justo las edades en las que se centra ahora mismo la campaña de inmunización.

El objetivo del Gobierno es finalizar el verano con un 70% de la población diana inmunizada (con la pauta completa), una tasa que por ahora se sitúa en el 48%. El pódium de comunidades con la vacunación más avanzada lo completa –junto a Asturia y Galicia–, Extremadura, con un 54% de ciudadanos inmunizados. En el otro lado, Canarias, donde solo el 43,7% ya tiene la pauta completa.

La campaña de vacunación arrancó en diciembre con los mayores de las residencias y continuó con quienes superaban los 80 años. Siete meses después todavía hay dos comunidades –Asturias y Canarias– donde no tienen al 100% de esa franja de edad inmunizados, algo que sí ocurre en el resto del país. Si el foco se pone en la franja de 70 a 79 –los que comenzaron a ser citados para la vacuna inmediatamente después aunque entre medias se inmunizó a trabajadores esenciales–, solo cuatro autonomías han llegado ya al 100% aunque es cierto que en todas se supera el 90%. Galicia tiene a un 99,2% de ciudadanos de esta edad con las dos dosis. El resto puede tratarse de población que no quiere inmunizarse o que por algún problema no ha podido acudir o no fue citado. Desde esta semana ya pueden solicitar cita directamente y el Sergas estudia incluso que esta franja puedan acudir a los puntos de vacunación sin hora asignada para inmunizarse.

Pero las principales diferencias entre comunidades se dan en el resto de franjas, donde no todas van al mismo ritmo. Galicia, por ejemplo, es la autonomía con mayor porcentaje de población de 50 a 59 años, pero cae posiciones por ejemplo con los ciudadanos de 60 a 69 años, donde solo tienen las dos dosis el 59,8%, debido en gran medida a que de 60 a 65 se les administró únicamente AstraZeneca y tienen que esperar hasta tres meses para recibir la siguiente.