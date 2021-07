"No es tan complicado tener hijos y hacer conciliar la vida familiar y laboral". Así de rotunda se muestra Helena Guardans, una empresaria que fundó su propia compañía en 1994 y que hoy, además de consejera de varias empresas, es presidenta de Webhelp y autora del libro 'Todo lo que aprendí de mis hijos y no me enseñaron en la escuela de negocio'.

Es más, para Helena, la maternidad puede ser útil en puestos de decisión para tener una perspectiva de lo es importante y lo que no. “Un jefe que tiene hijos trata a sus empleados de forma distinta. Es más fácil entender, tener empatía y gestionar situaciones de modo distinto”. Cree, además, que “quién sabe gestionar la rabieta de un niño, sabe gestionar un conflicto laboral” y aunque “en un niño es más fácil de detectar”, el adulto “hace igual pero de forma más discreta”.

Sin embargo Guardans es consciente también de la maternidad enturbia, en parte, su desarrollo profesional. “Las mujeres tienen la responsabilidad” del cuidado de los hijos “y los hombres ayudan”. “Hay una diferencia muy importante. Todavía no se ha superado”. Aunque considera que en esto las mujeres tienen mucho por hacer. “Cuando tu pides a tu pareja que te ayude en algo, tampoco le dejas hacer a su manera”. “Es como en las empresas. Es importante delegar y empoderar”.

La serie de podcast de la revista Woman, presentado por Fátima Iglesias, apuesta por el liderazgo y reivindica el acceso de las mujeres a puestos de decisión.

