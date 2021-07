El que fuera periodista de sucesos de FARO DE VIGO Jaime Corujo “Lince”, ya jubilado, falleció ayer a los 77 años de edad. La misa en su recuerdo se celebrará en la sala tres del tanatorio de Pereiró, en Vigo, a partir de las 18.00 horas. A las 18.30 horas se realizará la incineración.

Ojalá no suene a tópico si empiezo diciendo que somos muchos los que estamos consternados. Es una verdad sin atenuantes. Se nos fue Jaime Corujo, Lince, y con él una representación de un periodismo que también se fue, en vertiginosa transformación desde el mundo analógico de la tinta al digital de las pantallas, desde una forma de vida profesional que tenía un horario límite de una de la madrugada con el ruido estridente de la rotativa a otra de ritmos más etéreos con el sonido de un clic continuo móvil en mano. Ese era el contexto, pero el texto lo protagonizaba un ser cordial, la fiesta en persona, el buen compañero, un relaciones públicas de primera y amigo de sus amigos.Pocos podían mantener ese buen humor a perpetuidad que le distinguía, esa risa y sonrisa a veces socarrona.

Hoy los de la vieja guardia del periodismo estamos de luto como lo estarán en sede policial, donde no solo tiene un hijo, sino afectos por arrobas por su trabajo en la sección de sucesos, porque perdimos para siempre al “comisario Corujo”. Conocí a Jaime cuando Luis Piñero y yo éramos jefes de la sección de Local de Faro de Vigo allá por el año 1982. Él era, entonces, el taxista que se encargaba de trasladar las crónicas de la Redacción de Colón 30 hasta la sede central de Faro en Chapela, pero además era el encargado de recoger las notas que el jefe de prensa de la comisaría, entonces el inspector Lamas, nos facilitaba día tras día. No había entonces ordenadores ni correos electrónicos ni teléfonos móviles, los textos tenían al papel como soporte y llegaban de mano en mano cuando no venían por teletipo.

Pero en muy poco tiempo su buen hacer y su capacidad de hacer amigos hizo que se incorporase como un activo más a los círculos de la Comisaría viguesa. Tanto fue así que sus exclusivas periodísticas fueron numerosas y el director, José Francisco Armesto, lo incorporó tras nuestra solicitud como redactor. Aquella redacción, además de Luis Piñero y yo mismo, estaba formada por Marisa Real, Magis Iglesias, Luz María Durán, Sara Caldero, Pilar Comesaña, Manuel Blanco Rivas y Paulino García, además de los redactores gráficos Magar y Guillermo Cameselle. Éramos una familia.

Una de las anéctodas más divertidas que vivimos en Colón fue cuando Lince escribió una crónica sobre una serie de atracos a sucursales bancarias en Vigo. Se sucedían uno tras otro sin conocimiento de su autoría. Ya harto de tanta impunidad, después del tercer o cuarto asalto comenzó su crónica anticipando: “En estos momentos, queridos lectores, se está produciendo un nuevo atraco”. No fue una titulación acertada y, al día siguiente, ocurrió efectivamente tal atraco que dimos sin quererlo como primicia al convertirse en realidad una hipótesis suya. Para más inri, en el antetítulo aseguraba: “Nuestros propósitos se han cumplido”, en lugar de nuestros “pronósticos”, con lo que le situaba como jefe de la banda. Todos tenemos en nuestro historial periodístico gazapos de ese tipo.

Un personaje irrepetible, rebosante de vida y alegría, volcado en cuerpo y alma a su familia y a su profesión. ¡Qué pena que se nos haya ido!