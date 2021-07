Rastreadores: la presión que no cesa

A la hora de evaluar la gravedad de la epidemia de COVID-19 se suele aludir a la presión hospitalaria, que en estos momentos es muy reducida en Galicia si la comparamos con los picos de las anteriores olas. Pocos se acuerdan de los servicios de vigilancia epidemiológica y salud pública, una “cenicienta” de la sanidad –como la ha definido el epidemiólogo gallego Juan Gestal– que no ha descansado en año y medio –desde antes de que la OMS declarase la pandemia– y afronta un verano muy difícil por la explosión de casos registrada desde finales de junio.

Fernando Simón apuntó el pasado lunes a esta sobrecarga del sistema de salud pública: “Ya no son los [servicios] hospitalarios, son los de salud pública. Desde el primer día, desde enero de 2020, están trabajando con una intensidad enorme y no han parado en ningún momento –recordó el portavoz sanitario del Gobierno–. Ahora viene el verano, y eso implica vacaciones, y aunque no se lo crean algunos, los profesionales sanitarios necesitan descansar”.

“Este verano va a ser complicado. Nos van a dar trabajo. Tenemos fatiga pandémica, estamos muy cansados ya”, refiere Miguel Álvarez Deza, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra, dependiente del Sergas. Este especialista en salud pública apela a la responsabilidad de los jóvenes y de sus padres para evitar que siga disparándose la incidencia. “Esto no puede ser. O nos lo tomamos en serio o no hay nada que hacer”, comenta el epidemiólogo.

Sanidade se ha resistido siempre a facilitar una cifra concreta de rastreadores, argumentando que en este trabajo rotan sanitarios que desempeñan, además, otras tareas. Álvarez Deza calcula que puede haber alrededor de 80 personas trabajando en la central de seguimiento de contactos para toda Galicia.

A este número hay que sumar los rastreadores de la Brilat, que llevan desde el 28 de septiembre del pasado año colaborando con el Sergas. En la actualidad son dos turnos de 41 militares –un oficial jefe de sala y 40 rastreadores– que trabajan en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVE) de la base general Morillo de Figueirido, en Pontevedra, dirigidos por el comandante Juan Carlos Rodríguez Gómez. En el pico de la tercera ola llegaron a realizar más de 13.000 llamadas diarias, aunque la media en los periodos estables ronda los 2.000. Desde el 24 de junio han registrado un notable incremento de casos asignados, hasta 700 más al día. En una sola mañana, un rastreador suele hacer un centenar de llamadas. Se les pregunta por la sintomatología y si tienen algún problema para cumplir la cuarentena. En España el promedio de contactos estrechos es de 5 por cada caso.

Rastreo retrospectivo

Los rastreadores del Sergas realizan desde hace unos meses el rastreo retrospectivo, es decir, tratan de determinar el origen del contagio, no solo a quién ha podido contagiar un caso determinado. Para ello indagan no solo en los dos días anteriores a la fecha de inicio de síntomas o de la muestra que da positivo, sino en los 14 días más atrás. Sin embargo, esta labor solo es posible con pocos casos, con más de 200 no se considera factible.

Miguel Álvarez Deza comenta que la mayoría de las personas dicen desconocer dónde o cómo se han contagiado. “En la mayoría de la gente la respuesta es la misma: ‘No sé dónde me contagié, no lo entiendo, si yo hago una vida normal...’. Luego resulta que hubo alguna celebración por medio: fiestas, reuniones familiares, algún cumpleaños...”.

Por ello el especialista en salud pública insiste en la prevención: seguir llevando mascarilla y evitar los locales cerrados y las aglomeraciones.