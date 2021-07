El último lanzamiento de la pirotecnia gallega no es de fuegos artificiales, sino un grito de auxilio. El sector está tocado de muerte tras casi un año y medio de inactividad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. La mayoría de sus empresas están al borde de la quiebra y desde la Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas advierten de que ya no pueden más. “La situación es ya insostenible”, asegura el presidente de este colectivo, Argimiro Alborés.

Por ello, los empresarios del sector reclaman “con urgencia” y “antes de que sea tarde” a la Xunta de Galicia que los incluya en la desescalada que están viviendo otros sectores como el turismo, la hostelería, el ocio nocturno, los espectáculos al aire libre y las actividades culturales y deportivas, para poder reanudar así la actividad este verano. “Lo primero es la salud, pero si la situación empieza a mejorar, que mejore para todos y no para unos sectores sí, pero para otros no”, explica este pirotécnico de Nigrán.

La normativa vigente, establecida por la Consellería de Sanidade, mantiene, según las “Medidas especiales para determinadas actividades”, el cierre temporal de diversas actividades entre las que figuran los espectáculos pirotécnicos, un epígrafe que lleva a confusión. “Hay que saber primero quién valora lo que es un espectáculo pirotécnico porque lanzar unas bombas a la salida de una misa en un descampado no lo es y aquí en Pontevedra no, pero en municipios de otras provincias están prohibiendo todos los disparos por la ley de Sanidade y en Sanidade nos dicen que van a revisarlo, pero de momento no ha cambiado nada”, explica.

Los empresarios del sector argumentan, además, que esta medida “carece de fundamento y no tiene justificación” cuando en otras comunidades autónomas no existe tal veto. Esgrimen, además, que todos sus espectáculos son al aire libre y que pueden hacerse desde distintos puntos a la vez si lo que se desea es reducir al máximo las aglomeraciones de gente.

“Solo queremos volver a la normalidad, a la de antes, y volver a trabajar" Argimiro Alborés - Presidente de la Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas

“No tiene sentido que se reabra el ocio nocturno, que es en locales cerrados y que nosotros continuemos parados cuando todos nuestros espectáculos son al aire libre y se pueden ver desde varios kilómetros de distancia. Además, las administraciones locales que contratan nuestros espectáculos se encargan de controlar y hacer cumplir la normativa en cualquiera concentración de personas que pueda producirse mientras se disparan los fuegos”, explica Alborés. La prohibición se refiere a espectáculos por encima de 10 kilos de material pirotécnico, que son los que más actividad empresarial y facturación generan.

“Solo queremos volver a la normalidad, a la de antes, no a esta nueva normalidad, porque lo que queremos es trabajar, cumpliendo, por supuesto, todas las medidas de seguridad sanitaria respecto al COVID-19”, afirma el presidente de esta asociación, que representa a catorce de las dieciséis empresas del sector de la comunidad de Galicia.

Antes de la llegada del COVID-19, la pirotecnia gallega facturaba en torno a los tres millones de euros. Sus empresas emplean a más de cien personas de forma directa y generan otro centenar de empleos indirectos. El sector, que en los años ochenta sumaba 45 empresas en Galicia, se vio seriamente afectado por la crisis económica de 2008 y en el momento en que parecía estabilizarse irrumpió la crisis sanitaria, que para Alborés puede suponer “la última puntilla” para un sector en jaque.