30·06·2021 13:07

La doctora Marina Varela, del comité clínico, también destaca que lo más preocupante está en el área de Pontevedra, aunque por el momento los hospitales no están sufriendo. "La población no vacunada debe seguir usando las medidas de seguridad. Insistimos sobre todo en la población joven. Aunque la letalidad es menor no debemos de bajar la guardia".