El número de casos ya no es el indicador fiable de la gravedad sanitaria de una ola

La elevada cifra de personas vacunadas de mayor edad hace que los efectos hospitalarios de los contagios sean mínimos.

Con un amplísimo porcentaje de la población totalmente inmunizado o, al menos, con una dosis de vacuna inyectada, la pandemia entra en una nueva fase en la que aquellas cifras que nos parecían determinantes hace meses dejan de serlo, pero no por ello resultan irrelevantes. Ni el efecto sanitario de un aumento de casos es el mismo ni tampoco el contagio de jóvenes es un asunto menor, y menos cuando aún existen muchas incógnitas sobre las consecuencias a medio y largo plazo de haber sido contagiado. Esta es una guía básica para no perderse ante la segunda parte de la película de la pandemia.

Las cifras de casos ya no significan lo mismo.

En la primera, segunda y tercera ola, la alarma se desataba cuando se superaban ciertos umbrales de incidencia acumulada, lo que en definitiva tiene que ver con el número de contagios que se producen. Hasta la llegada de la vacuna el número de contagios era la primera alerta. Las infecciones por el virus se producían en todas las edades y causaban estragos en la salud de los mayores. Un aumento de contagios conllevaba, inexorablemente, un aumento de los ingresos en los hospitales y, a la postre, un incremento en las ucis y los fallecimientos. De ahí que los criterios iniciales para aplicar restricciones que frenasen la propagación del virus se basasen, principalmente, en el índice de contagios acumulados.

El nivel de riesgo: cóctel de contagios y de ocupación sanitaria.

El sistema que estableció el Ministerio de Sanidad para determinar la gravedad de la pandemia en cada comunidad autónoma se basó en un sistema de colores, determinado por la suma de dos indicadores: uno referido a la transmisión del virus (contagios) y otro a la saturación sanitaria (porcentaje de camas ocupadas en los hospitales y camas de uci con pacientes COVID). Ambos factores estaban vinculados con una relación que ahora se ha truncado, porque gracias a la vacunación el porcentaje de contagios que terminan hospitalizados es muchísimo menor.

Primera fase: atajar los fallecimientos.

Todo comenzó a cambiar a partir de enero. La estrategia de vacunación adoptada en España ha demostrado por el momento su eficacia. Primero, los grupos de riesgo y, después, una escala descendente en edad dado que los efectos del COVID son más graves en la madurez. La peor consecuencia de una enfermedad es el fallecimiento de la persona infectada. Durante la primera y la segunda ola se pudo comprobar que los contagios en los ancianos podían ser fulminantes.

Segunda fase: reducir la presión hospitalaria.

Evitar el colapso del sistema sanitario siempre ha sido la batalla de fondo en la lucha contra la pandemia. Si los hospitales y las ucis quedaban desbordadas por la atención de enfermos, no habría posibilidad de prestar atención al resto de pacientes. Con la vacunación ya ganando terreno al virus, el número de casos continuó siendo un termómetro idóneo para conocer cuándo la propagación de la enfermedad llegaba a niveles preocupantes capaces de tener, en un plazo de días, consecuencias severas en la sanidad, incrementando el número de enfermos que ingresar y, por tanto, de casos graves que terminarían en las ucis.

Cuando se esperaba la cuarta onda, con la Semana Santa, cambió el paradigma

El frenazo a la cuarta ola y el paulatino descenso de casos graves.

Cuando todo el país esperaba la irrupción de la cuarta ola del coronavirus, coincidiendo con la Semana Santa, el cambio en la manera de medir la gravedad de la pandemia ya se hacía notar. La clave no han sido los contagios, sino la ocupación hospitalaria. El paradigma durante las dos primeras olas era que una alta incidencia acumulada de contagios conllevaba una alta presión sanitaria poco después, pero ya entonces era evidente que se podía soportar una mayor incidencia porque aumentaría el número de casos asintomáticos o leves, debido a la creciente vacunación entre la población que más gravemente enfermaba.

La letalidad cae abruptamente entre los más jóvenes.

La evidencia de que esto es así queda clara cuando se analiza la letalidad del COVID según las edades. En Galicia, solo el 0,1% de los fallecidos con el virus tenía entre 30 y 39 años. Por debajo de los 30 no ha habido ninguno. Y los mayores de 60 han supuesto el 96,4 por ciento de los decesos.

Entonces ¿por qué preocuparnos?

Resultaría irresponsable considerar que, dado que entre los jóvenes las consecuencias del COVID son menos graves, no deben tomarse medidas para evitar los contagios. Primero, las posibilidades de hospitalización siguen existiendo: uno de cada cien jóvenes contagiados tendrá que ser atendido en un hospital. Segundo, si el virus se propaga ampliamente y se multiplican los contagios, existe la posibilidad de que afecte a otras edades, aunque tengan alguna dosis de vacunación. Las vacunas no impiden los contagios ni que las personas infectadas propaguen la enfermedad: únicamente evitar sus consecuencias más graves. En tercer lugar, cuantos más contagios se produzcan más riesgo existe de que se produzcan mutaciones del virus, alguna de las cuales podría hacer ineficaces las vacunas. Y en cuarto lugar, quedan aún muchas incógnitas sobre las consecuencias futuras de haber pasado la enfermedad. Aumenta la literatura médica sobre el llamado “COVID persistente”, los efectos de la enfermedad a largo plazo que se mantienen, como fatiga, dificultad para respirar, dolores musculares y dificultad para dormir. Se cree que pueden sufrirlo a una de cada tres personas que han contraído la enfermedad. Un reciente estudio en el que han participado dos científicas españolas y publicado en “Nature” apunta además que las personas infectadas tienen un mayor riesgo de padecer en el futuro enfermedades neurodegenerativas. Por eso, evitar los contagios también entre los jóvenes es una prioridad sanitaria, no solo pensando en los hospitales de ahora, sino en la salud colectiva del futuro.

a tener en cuenta

La vacunación frena las hospitalizaciones Gracias a la vacunación, los aumentos de casos no se trasladan de la misma forma a los ingresos hospitalarios que en las primeras olas.

La edad de los casos resulta determinante En Galicia, por debajo de los 30 años de edad no ha habido ningún fallecido. Y los mayores de 60 años han supuesto el 96,4% de los muertos.