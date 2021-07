–¿Cómo describe su nuevo single, ‘Bésame’, y cómo surgió este trabajo con Myke Towers?

–Es una fusión de muchos ritmos y tiene un poco de sabor urbano, bachata y de mi género, que es el pop. Yo soy fanático de fusionar estilos porque me gustan los contrastes de voces. Estoy muy contento porque creo que es una buena canción para bailar en verano y, obviamente, por todo lo que hemos atravesado durante esta pandemia, hace falta besarnos, abrazarnos y bailar juntos. Se podría decir que ‘Bésame’ es mi intento para regresar a la normalidad desde que se pueda. Yo soy fan de la música y de los nuevos artistas del género urbano y Myke para mí es uno de esos talentos que está aquí para quedarse, ya que en poco tiempo ha logrado cosas grandes. Lo conocí en una ceremonia de premios y me propuso hacer algo juntos. Meses después, escribimos este tema y me sonó a Myke. Se lo presenté, le gustó y así nació.

–¿Cómo ha sido la experiencia de colaborar con un artista que está despuntando fuerte?

–Ha sido increíble porque es sangre nueva y uno aprende mucho de los nuevos artistas. Me encanta trabajar tanto con los que me llevan muchos años como con los que están empezando. Esto es lo más bonito de la colaboración, que es una unión y una celebración. En realidad, todos nos beneficiamos y aprendemos los unos de los otros. La música está hecha para compartir y estoy muy emocionado con ‘Bésame’.

–¿Cree que se puede convertir en otro fenómeno ‘Despacito’?

–Ojalá, pero yo no comparo hijos y menos aún con la que ha sido la canción más importante de mi carrera. Todo artista sueña con tener un fenómeno como ‘Despacito’ y pedir que eso me pase dos veces sería injusto. Es cierto que los profesionales queremos el éxito y no lanzamos una canción para fracasar, pero lo que en realidad deseo es que haya conexión con el público, que la gente me diga que le encanta mi canción y que sea una más para el repertorio de una nueva gira. Esta es una meta tangible y real porque hay que soñar en grande, pero también tener los pies en la tierra y concentrarse en dar pasos firmes.

–Su trabajo ‘Vacío’, con Rauw Alejandro, logró convertirse en Disco de Oro en España. ¿Ha pensado en apostar más por las colaboraciones?

–Creo que las colaboraciones en mi género funcionan muy bien porque me dan la oportunidad de darle un sazón diferente a cada canción y de jugar con diferentes estilos. No sé si mi próximo single será una colaboración, pero, como digo, sé que me han funcionado muy bien y por ahora las disfruto.

–¿Cómo valora el hecho de innovar cada vez más con ritmos latinos y ahora incorporar también esa bachata con ritmos urbanos?

–Estoy muy feliz porque la música está viviendo momentos de celebración, de poco ego y de mucha solidaridad. Quiero insistir en que trabajar con nuevos talentos me llena de mucha energía. También estoy grabando ahora la nueva temporada de ‘La Voz’ en el país junto con Malú, Pablo Alborán y Alejandro Sanz, por lo que estoy muy contento.

–¿Para cuándo un nuevo disco?

–Yo creo que a finales de este año ya se lanzará formalmente un nuevo disco. He ido mostrándolo poquito a poquito con canciones como ‘Perfecta’ o ‘Vacío’ y ahora con ‘Bésame’. No tengo una fecha prevista y no sé si será en septiembre u octubre, pero estoy loco por decir: aquí está el disco. Pronto podrán escuchar todo.

–¿Cuándo espera retomar los conciertos?

–Voy a hacer algunos conciertos este año entre septiembre y octubre por países europeos como Alemania o Hungría y también por Latinoamérica. No es una gira mundial como tratamos de organizar, sino conciertos muy específicos por razones obvias. Yo lo que quiero es regresar porque deseo cantar en vivo. No solo por mí, también por mis músicos y por todo mi equipo. Creo que en 2022 podremos retomar, por fin, el ritmo que llevábamos antes de la pandemia.

–¿Tiene previsto volver a esa etapa con la que debutó en el mundo de la música o el público no volverá a ver a ese Luis Fonsi que conquistó con sus baladas?

–Yo soy romántico. Me gusta el baile, la fiesta y las fusiones, pero en mi ADN está la balada. Eso nunca lo voy a dejar porque mi balada es mi balada y de ahí nace todo. Es lo más fácil de interpretar y de escribir para mí. De hecho, el nuevo disco ofrecerá ese contraste y dará la oportunidad de que la gente entienda quién soy yo de verdad, tanto como artista como compositor.

–¿Cómo ha sufrido, a nivel profesional, las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus?

–Tuve que paralizar una gira mundial porque nuestras vidas cambiaron, pero me centro en lo positivo y creo que hemos aprendido mucho. Eso me ha ayudado como compositor y como padre.

–¿Le preocupa el futuro de la industria musical?

–No. La música es música y todos la necesitamos. A pesar de que durante la pandemia no ha habido conciertos, ha jugado un papel sumamente importante y es una medicina que ni se compra en la farmacia ni se receta.

–El hecho de ejercer también como coach en programas como ‘La Voz’, ¿le ha hecho crecer como artista?

–A mí me encanta ‘La Voz’ y soy fanático de ese programa. Es muy emocionante, aunque también se sufre mucho cuando tenemos que decirle a alguien que no sigue o nos toca elegir entre unos participantes y otros. Yo me encariño mucho y al final del día siempre digo que los coaches también somos participantes. Sin duda, me parece que es un formato muy positivo y familiar, donde hablamos de música y se nos olvidan los problemas.

–¿Tiene algún reto a corto o medio plazo?

–Estar cerca del público. Estoy soñando con el momento de volver a escuchar a mi banda tocar la primera canción en un concierto y oír aplausos. Va a ser un momento muy emotivo.