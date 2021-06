Sanidade prevé “brotes explosivos” de COVID en Galicia aun con altas tasas de vacunados

Comesaña, en declaraciones realizadas ayer a la Radio Galega, recordó que las nuevas variantes, como la india (o delta), aún más contagiosa que la británica (alfa), propiciarán estos focos de transmisión, aunque no sean necesariamente “tan abruptos” como el de Baleares. “La vacunación no garantiza no coger la enfermedad”, recalcó.

El Sergas continuó ayer con los cribados para detectar asintomáticos del macrobrote con origen en Mallorca, cuyos datos, admitió Comesaña, “siguen siendo preocupantes y cada día que pasa lo son un poco más”. Fuentes de la Consellería de Sanidade adelantaron que hoy facilitarán datos sobre los cribados, y que la situación derivada del brote de Baleares “será analizada minuciosamente” mañana por el comité clínico que asesora a la Xunta.

El Ejecutivo gallego tiene ya la lista de centros vinculados a viajes a Baleares y Mallorca, tras unas pesquisas complicadas porque parte de esos desplazamientos fueron organizados de forma particular por los alumnos o por agencias de viajes, según explicó el conselleiro. A todos los jóvenes se les realiza una PCR, y aunque den negativo, el Sergas opta por esperar 48 o 72 horas. Unas 600 personas están en cuarentena.

García Comesaña adelantó que alrededor de una veintena de los 70 casos con vínculo balear están secuenciados como delta, aunque se cree que casi todos son de esa variante. El conselleiro considera que será muy difícil contener su expansión, y que supondrá un 90% de los contagios “en un par de meses”.

En cuanto al ocio nocturno, mantuvo la fecha de reapertura para el próximo jueves, 1 de julio, con horario hasta las 3.00 de la madrugada, aforos al 50%, distancia de 1,5 metros y uso obligatorio de la mascarilla. Es más, añadió que si la situación epidemiológica lo permite y funcionan los protocolos fijados, la Xunta estudiará ampliar el horario el 15 de julio.

Sobre la mascarilla, dijo que su eliminación en interiores “será probablemente la última cosa que desaparecerá”, y que la ampliación al 100% de los aforos en interiores, donde este elemento es de uso obligatorio, está todavía lejos.

Los casos activos encadenan cuatro días de aumentos

La cifra de casos activos en Galicia encadena ya cuatro días de incrementos, impulsada por los positivos con origen en el macrobrote de Mallorca, que son al menos 70. Tras verificarse 126 nuevos casos hay un total de 1.451 personas pasan la infección, 38 más que la jornada anterior. El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés suma 207 casos activos, 31 más en un día. Además, hay seis personas más en unidades convencionales de hospitalización, hasta 36; mientras que la ocupación de las uci no varía y se mantiene en 12 pacientes. La mejor noticia es que ayer tampoco se notificaron fallecimientos. Cumplidos seis meses de vacunación, iniciada el pasado 27 de diciembre, el 68% de los gallegos a vacunar cuenta ya con al menos una dosis, y más del 48% tiene la pauta completa. Además, el 75% de la población de entre 40 y 49 años cuenta ya con al menos una inyección.

Pontevedra y Poio podrían ver endurecidas sus restricciones

El gerente del Sergas, José Flores, abrió ayer la puerta a la posibilidad de que se endurezcan las medidas restrictivas en Pontevedra y Poio. Un total de 48 de los 70 casos vinculados a los viajes estudiantiles a Mallorca corresponden al área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Ayer, según pudo saber FARO, de los poco más de 50 estudiantes que estaban citados ayer para un cribado en el Hospital Provincial de Pontevedra faltaron a la prueba 28, es decir, más de la mitad. En declaraciones a SER Galicia, Flores apuntó que a estos dos concellos pontevedreses se podría sumar, previsiblemente, Sarria, en Lugo, que ya está en el nivel alto de restricciones. Flores avanzó también que queda por llegar a Galicia otro grupo de estudiantes desde Baleares y que permanecen en cuarentena en estos momentos.

El sistema de petición de cita para vacunarse estará listo esta semana

El Sergas está “ultimando la mecánica” del sistema para pedir cita para vacunarse con el objetivo de lanzarlo “los primeros días de julio”. Este mecanismo se mantendrá de forma paralela a la habitual citación de personas por rangos de edad, empleada desde el principio de la campaña de vacunación anti-COVID. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explicó que esta herramienta para pedir cita voluntaria servirá para que estas personas puedan “acceder a ciertos días de la agenda” de vacunación a pesar de que no les toque por de edad. Así, el mecanismo estará destinado a si “alguna persona tiene algún problema específico” como, por ejemplo, estudiantes que se vayan de Erasmus o personas que tengan algún asunto “laboral o educativo”.