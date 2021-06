El brote de origen balear suma 70 casos y más de 600 cuarentenados en Galicia

El Sergas continúa realizando pruebas diagnósticas entre las personas que figuran en los listados facilitados por la Consellería de Educación. Su titular, Román Rodríguez, indicó ayer que la mayoría de los casos corresponden al instituto de educación secundaria Sánchez Cantón de Pontevedra, donde ya se esta semana se habían realizado cribados en busca de asintomáticos de COVID-19.

El conselleiro de Educación precisó que hay 11 centros educativos gallegos afectados por contagios producidos en viajes estudiantiles a Mallorca. Añadió que se ha realizado un censo para identificar los centros, evaluar de manera “ágil” el impacto y tomar decisiones “para que esto no vaya a más”.

Aunque las clases y los exámenes han terminado, muchos centros de bachillerato tienen pendientes ceremonias de graduación. En este sentido, la Consellería de Sanidade pidió ayer la “máxima precaución” e insistió en el uso de la mascarilla en estos actos estudiantiles, así como en todas aquellas situaciones en las que no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

Colegios de Vigo han suspendido las graduaciones como medida de precaución. Uno de ellos ha sido O Castro British International School, y la decisión causó malestar en parte de los padres.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, reiteró su preocupación “por los no vacunados, que son los más jóvenes” de quienes comprende las ganas de celebrar que han terminado los estudios, “pero no podemos pensar que hemos vencido, el virus existe y quienes no están vacunados tienen tanto riesgo o más que en la primera ola, porque ahora las variantes son más peligrosas”.

Ocio sin seguridad

“El ocio sin medidas de seguridad es el riesgo principal que corre España en estos momentos”, afirmó el titular del Ejecutivo gallego, que recalcó que “la situación actual no es broma”, porque “vemos que los nuevos infectados son siempre gente joven, en especial menores de 35 años” y a ese grupo de edad “en primer lugar hay que pedirles disculpas por no vacunarles y, luego, que tengan prudencia”.

Sobre el brote de Mallorca, Feijóo recalcó que “un botellón es un acto prohibido” y “el de mayor riesgo, porque “se ha acreditado, con hechos, que ahora el sector de población más débil y vulnerable son los jóvenes de 15-30 años”.

En el conjunto de España, el macrobrote con origen en Mallorca sumaba ayer más de 600 positivos en 8 comunidades autónomas. En concreto, la Comunidad de Madrid ha contabilizado ya 363 casos; Galicia los cifra en 70; País Vasco en 49; Comunidad Valenciana en 67; Cataluña en 22; Murcia en 20; Castilla-La Mancha en 11 y Aragón en 10. En total, 612 casos.

Además, 476 jóvenes andaluces se encuentran aislados tras haber regresado de viajes de fin de curso a Mallorca.

Los casos activos aumentan por tercer día consecutivo

Impulsados, en buena parte, por el macrobrote con origen en Mallorca, los casos activos siguen aumentando en Galicia. Ayer fue el tercer día consecutivo de incremento al sumar 36 más y alcanzar los 1.413. Los nuevos casos detectados en un día descienden a 136, pero siguen duplicando los de semanas anteriores debido al brote de Mallorca. Con todo, el repunte en infecciones no se ha trasladado –aún– a los hospitales: las personas ingresadas, 42 –30 de ellas en planta–, son cuatro menos que las registradas en la jornada anterior, si bien hay una persona más con COVID-19 en las ucis, una docena en total.