Jaque a los ciberacosadores en Galicia

El Parlamento gallego inicia el debate para lograr que antes de fin de año se incluyan como violencia de género las agresiones a través de redes y dispositivos móviles

El concepto de violencia de género será ampliado en Galicia para incluir agresiones digitales tales como insultos y amenazas en redes sociales o a través de otras vías telemáticas, además del control de dispositivos mediante programas espías o la publicación de contenido sin permiso de la víctima. El Parlamento gallego inició el debate para reformar la Lei 11/2007 de 27 de julio para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género. La diputada que presentó la iniciativa, la popular Paula Prado, confía en que la modificación entre en vigor antes de final de año.

La diputada autonómica explicaba ayer a este diario que lo que le motivó a presentar la iniciativa parlamentaria fue “el incremento de noticias que he visto al leer todos los días en los medios las prácticas de acoso a jóvenes en el ámbito del teléfono mvbil, whatsapp o correo electrónico”.

Prado recordó también las declaraciones de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, señalando que había que modificar el Código Penal para subscribir esas conductas delictivas a la violencia de género y que fuese más fácil la persecución penal de las mismas.

“Las adolescentes no identifican esas conductas como violencia de género” Paula Prado, diputada autonómica

En la actualidad, el Código Penal recoge algunos delitos de género en el espacio digital pero hay otros que siguen fuera como la suplantación de la identidad o el acoso en redes sociales, explica Prado.

Esta política subraya que “son las jóvenes adolescentes las más vulnerable. No identifican esas conductas como violencia de género. Llegan a normalizarlo. Aceptan el hecho de que los chicos les quiten fotos desnudas o se las pidan”.

“Ellos –añade– les piden que les pasen una foto nude (desnuda) o pack (en ropa interior). Si no lo hacen, les recriminan que son unas estrechas. Se sienten presionadas a hacerlo porque les dicen que lo hace todo el mundo. Si las envían, pierden el control de esas imágenes, no saben dónde van a acabar. Hay que educar a los jóvenes para que no cometan errores que se pueden convertir en pesadillas. Queremos legislar eso”.

Pero el movimiento no permitido de fotos íntimas no es lo único que legislará la reforma de la ley gallega. También la instalación de programas espías para controlar móviles o tabletas de segundas personas para ejercer violencia de género contra ellas. Dani Creus, analista del equipo de investigación de Kaspersky, explica que el stalkerware “tiene un ámbito muy acotado y presenta ciertas particularidades y elementos diferenciadores. En primera instancia, el acosador precisa acceso al teléfono móvil de la otra persona para instalar estas aplicaciones. Por otra parte, cuando detectamos que un teléfono está infectado por estos programas y debido a que hay un problema de violencia hacia la persona acosada, nosotros avisamos a la víctima de que su teléfono está infectado”.

Respecto a las señales que pueden apuntar la presencia del “virus”, Creus recordó que “normalmente estas aplicaciones trabajan en modo invisible. No se puede percibir nada en la pantalla pero hay ciertos indicativos. Como estos programas están continuamente transmitiendo toda la información en el dispositivo, sabemos que tiene que hacer un uso intensivo de la red. Si hay una anomalía en el volumen de datos que consume, ese puede ser un indicador. También lo puede ser que la batería comience a durarnos muy poco”.

Para protegerse, propone antivirus, antimalware, para dispositivos móviles. “Hay que protegerlos porque es posible que tengamos información más comprometida en nuestros móviles que en nuestros ordenadores”, añade.

El ciberacoso mediante software espía sube un 125% en dos años El ciberacoso mediante software espía -denominado también stalkerware) registró en los últimos dos años una subida del 125% en todo el mundo, según los datos revelados por Kaspersky, firma que desarrolla programas antivirus. En una nota de prensa, añade que “España se encuentra entre los cinco países europeos más afectados”. Dani Creus, analista del equipo de investigación de Kaspersky, explica que el elevado incremento porcentual es un dato “en base a lo que vemos nosotros, es decir, el número de infecciones que hemos detectado. Seguramente, la magnitud del problema será bastante más extensa”. Para él, “tenemos que empezar a preocuparnos por el tema de la seguridad y privacidad de una manera seria. Esto no implica grandes inversiones de tiempo sino que podemos mirar las opciones que nos dan nuestros dispositivos y proveedores de seguridad. Gmail, Facebook... todos tienen opciones de seguridad que pueden ayudar a minimizar los problemas.”. Por ello, recomendó tener actualizados los dispositivos y tener sentido común para estar alerta ante determinados mensajes y solicitudes.

“El daño psicológico que deja la violencia digital es muy dañino” Encarni Iglesias - Presidenta de Stop! Violencia de Género Digital

En España, una organización que trabaja en dar apoyo a las víctimas del ciberacoso es Stop! Violencia de Género Digital. Su presidenta es Encarni Iglesias, una mujer que se animó a crear la asociación a raíz de su dura experiencia.

“La asociación –explica– nació hace siete años después de haber pasado por un caso personal totalmente traumático donde me encontré muy sola. Ahora, la mayor parte de la sociedad no es consciente de los delitos digitales, hace siete años no te quiero ni hablar. Bajabas a la comisaría para denunciar que recibías amenazas de muerte a través del whatsapp y te decían que no usaras whatsapp o que cambiaras de número de teléfono”.

–¿Cuál es la labor de esta organización?

–Lo que hacemos en la asociación es un trabajo de acompañamiento y asesoramiento a víctimas que acuden a ti porque saben que les está ocurriendo algo pero no saben el qué. No son conscientes de que lo que les ocurre, de que están siendo víctimas. La sociedad en general y as mujeres solo vemos la violencia de género en caso de que nos golpee.

–Pero, en concreto, ¿cómo acompañan?

–Asesoramos para que pongan denuncias. La Asociación tiene profesionales de todo tipo como trabajadores sociales, abogados, psicólogos, ingenieros. Ante este tipo de delitos hay que denunciarlos como ante cualquier otro delito. Cuando acudimos a poner las denuncias a las comisarías, hay ciertos agentes que les dan más o menos importancia. Es muy importante que quede registrado en la denuncia. El protocolo de violencia de género se dice que se tiene que hacer siempre delante de un abogado, el abogado también tiene que saber cómo debe quedar registrada la denuncia en comisaría. Es muy importante certificar esos whatsapps porque las evidencias digitales son altamente manipulables. Hay que certificar a través de un profesional que esos mensajes no han sido manipulados. Es importante certificarlos para llegar a sala judicial y que no queden desestimados.

–¿Qué opina de que el Parlamento gallego modifique la ley para considerar el ciberacoso una forma de violencia de género?

–Me parece genial porque dar visibilidad al problema es bueno, la sociedad necesita campañas para ver que es un delito. El daño psicológico que deja la violencia digital es muy dañino. Pero nosotras luchamos para que en todos los juzgados de España se trate de la misma forma. Para que sea igual, los jueces deben tener una mínima formación y hoy en día no la tienen.