La liebre saltó anoche en Pontevedra, con la posible relación de contagios de coronavirus en un instituto de la ciudad con el macrobrote asociado a viajes de fin de curso a Mallorca. Y horas después la Consellería de Sanidade ya reconoce ramificaciones también en Vigo, Ourense y Lugo. En estos últimas ciudades, además de estudiantes ya se han confirmado positivos en familiares. "Ni en los peores momentos teníamos conocimiento de un brote con más de 400 casos [en toda España] asociados", ha admitido el conselleiro, Julio García Comesaña. Su departamento, en colaboración la Consellería de Educación, está trabajando para determinar qué centros educativos han visitado las Baleares en las últimas fechas, a fin de realizar cribados para detectar más infectados y hacer el seguimiento de los positivos. La dificultad, ha expuesto, reside en que algunas de estas excursiones no las organizan los centros, sino los propios alumnos por su cuenta.

El titular de Sanidade de la Xunta ha explicado que su departamento espera tener "en las próximas horas el mapa de los centros educativos" que tuvieron algún vínculo con estos viajes a Mallorca. A partir de ahí, se elaborará un listado de personas con las que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) contactará a través de una llamada telefónica para comunicarles "que podrían ser contactos" y así poder hacerles "cuanto antes la prueba correspondiente y, de ser el caso, someterlos a la cuarentena establecida".

García Comesaña ha explicado esta mañana que ya están confirmados más de 50 infecciones en Galicia, 30 de ellas en Pontevedra y el resto repartidas en Vigo, Lugo y Ourense. En la primera ciudad ya se ha determinado que hay presencia de la variante Delta del COVID-19, mientras que en el resto se atribuyen a la británica; mientras que en la capital lucense hay confirmados hasta el momento 10 positivos entre jóvenes —cinco en el IES Leiras Pulpeiro y otros cinco del Colegio San José— y dos entre sus padres.

"La situación es preocupante", ha afirmado el conselleiro, que ha achacado a estos brotes el repunte de contagios que sufre la comunidad en los últimos días. Las primeras noticias sobre la posible llegada a Galicia de estudiantes contagios, ha reconocido, llegaron el martes, cuando mantenían la reunión del comité clínico en la que se decidió la última relajación de las restricciones y el protocolo para suavizar el uso de la mascarilla en exteriores. En ese momento comenzaron las tareas para establecer la trazabilidad de los casos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no hizo mención a estos brotes en la rueda de prensa en la que anunció el miércoles estas medidas.

El conselleiro ha recomendado a los alumnos que tenían programados viajes a Mallorca en las próximas fechas que evalúen "su pertinencia" y ha pedido que acudan a los cribados a los que sean convocados.

Más allá de la incidencia que puede tener este brote en la gente joven, García Comesaña ha señalado que "no están exentas de riesgo" franjas de edad más altas como la de los mayores de 60 años que no recibieron todavía la segunda dosis de AstraZeneca, ya que hay que esperar "entre 10 y 12 semanas" desde la administración de la primera. Por eso, el conselleiro de Sanidade ha insistido en la importancia de que "todos los colectivos", pero "en particular" los menores de 40, "sigan manteniendo las precauciones".

Aumento de casos

En pleno verano y a un día del final de las mascarillas en exteriores -siempre que haya distancia interpersonal-, el COVID-19 gana fuerza en Galicia a consecuencia de las derivaciones del macrobrote de Mallorca. Empeoran hoy todos los parámetros: aumentan los casos activos, los nuevos contagios diarios, los hospitalizados -aunque se reduce en uno el total en UCI-, la tasa de positividad y la incidencia.

El total de contagiados por coronavirus en la comunidad asciende a 1.377, 72 más que ayer y 33 más que hace una semana. Tan solo Ferrol contiene este incremento, que los reduce en 12 -67 en general-, según los datos aportados por el Sergas con fecha límite de ayer a las 18.00 horas.