Un juzgado de Santa Coloma de Farners (Girona) investiga a una madre por sustracción de menores por llevarse a su hija e impedir que el padre la viera durante 11 años. Cuando desapareció, la niña tenía 4 años. Desde entonces han vivido en un pueblo de Extremadura, hasta que este miércoles se presentó voluntariamente en el juzgado. El abogado del padre, Ernest Plaja, afirma que el hombre ha vivido todos estos años con “la angustia de no saber si la hija estaba viva o muerta”. Ahora el juzgado ha retirado el pasaporte a la madre y la niña y les prohíbe salir de Cataluña. La madre, que deberá comparecer semanalmente en el juzgado, sostiene que se la llevó porque sospechaba que el progenitor abusaba sexualmente de la niña.

El padre no sabía nada de la pequeña desde junio del 2010 cuando, según explica su abogado, la madre le envió una carta donde le decía que la niña estaba “bien” y que ya buscarían la manera que la pudiera ver. La madre alegaba que las últimas veces que había estado con el padre, su hija no había vuelto “en buenas condiciones”.

“Desde entonces, el padre no ha sabido si la niña estaba viva o muerta”, explica Plaja. El hombre denunció y el juzgado de instrucción 4 de Santa Coloma de Farners abrió diligencias previas el 15 de octubre de 2010 por un delito de sustracción de menores. Once años después, y sin aviso previo, la madre se personó en el juzgado. Según explicó la mujer en TV Costa Brava, “yo he salvado una vida y lo volvería a hacer, la niña ahora está muy bien, es feliz”.

Por su parte, el abogado del padre afirma que el juzgado de Santa Coloma de Farners ya investigó los supuestos abusos antes de que la madre y la hija desaparecieran y terminó cuando ya se habían marchado. En marzo de 2011, el juzgado dictó un auto que archivaba el caso al resolver que no había “ningún indicio” de abusos.