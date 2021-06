Que pode pasar pola cabeza dun home que somete a abusos sexuais á súa filla? E como traspasa esa situación a persoa e personalidade da menor ao longo da súa vida? Como responde a nai á situación? Son tres vértices dun triángulo que deriva noutras tramas de política, corrupción, ideoloxía e situación da muller que pouco a pouco vai construíndo Inma López Silva na súa última novela “O libro da filla”, editado en galego por Galaxia e en castelán por Lumen.

–Como afronta vostede as críticas que levou este libro por incluír a voz do violador?

–A crítica sempre é benvida, de todas as críticas se aprende e se están feitas con criterio poden axudar moito a mellorar. Outra cousa son as críticas feitas con outras intencións.

–Sobre a felicidade das nais, pensa que aínda se espera delas que prioricen a felicidade dos seus fillos ou familia sobre o delas?

–As mulleres estamos moi educadas na idea do sacrificio, de que todo vale en función do coidado, na idea de que nos realizamos no coidado e en boa medida no sufrimento. Ten que ver coa cultura xudeocristiá. Esta novela fala un pouco diso, dunha nai que decide que a súa vida está noutro lugar no que non está a crianza.

–A obra toca o abuso sexual a menores. A lei Rodhes chega tarde?

–Paréceme esencial. Calquera lei deste tipo chega tarde para as persoas que sufriron un abuso pero chega a tempo para salvar a xente que o sufrirá. O abuso sexual existe e existirá sempre. Son leis que contribúen a facer pedagoxía. Este problema (abuso sexual a menores) ten moito que ver coa nosa permisividade, coa nosa incapacidade para tratar estes problemas sociais. Temos unha obriga como sociedade. A pedagoxía debe empezar pola familia. Non hai entorno máis violento que as familias, nelas é onde se cometen maioritariamente os abusos sexuais.

–En canto ao auxe da extrema dereita imaxinaba que ía derivar no que está derivando?

–Para nada. O libro estaba rematado como un ano antes da pandemia. Non obstante, dende hai uns anos para aquí xa se vía que algo estaba funcionando mal. Imaxinar que un partido de extrema dereita chega ao poder en España foi anterior a que (Vox) chegara ao Parlamento. Síntome profética pero moi mal. Como pode ser que o tiveramos diante dos narices e que pasase? A verdade é que mete medo.

–Falouse moito de que a pandemia nos cambiaría para ben como sociedade. A realidade dista moito diso...

–A pandemia puido ser o pistoletazo de saída para cambiar o modelo económico, de pensamento ao redor do ser humano. Non todo o que trouxo a pandemia foi malo pero tamén nos decatamos de que tiñamos moi idealizada a tecnoloxía.

–Vostede da aulas na Escola Superior de Arte Dramática, en Vigo. Varias alumnas denunciaron a uns profesores por presunto acoso sexual. Pensa que aínda a día de hoxe é difícil para as mulleres denunciar?

–É dificilísimo, tan difícil que as nosas alumnas e exalumnas aínda non se atrevían. O calvario polo que están pasando as que denunciaron só o saben elas. Non hai unha verdadeira protección no sistema educativo ás rapazas que denuncian. No ámbito educativo é difícil e nas artes escénicas aínda o é máis porque é un espazo laboral no que está aceptado o abuso de poder e o sexual cara as mulleres. Non é casual que estean saíndo casos en practicamente todas as escolas de España. Unha actriz dende que se forma ata que morre é acosada.