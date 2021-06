La aprobación de la vacuna Sputnik por parte de la Agencia Europa del Medicamento (EMA) podría retrasarse como mínimo hasta septiembre después de que no llegaran a tiempo, antes del pasado día 10, datos claves sobre los ensayos clínicos realizados por las autoridades rusas. Por otro lado, La Comisión Europea reconoció ayer que la farmacéutica Janssen no será capaz de distribuir a los 55 millones de dosis de su vacuna que estaban previstos para el segundo trimestre del año, aunque los responsables europeos confían en que no suponga una demora en la inmunidad de grupo.