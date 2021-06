Llevar mascarilla en el exterior en Francia deja de ser obligatorio a partir de hoy y el toque de queda termina antes de lo programado, el próximo 20 de junio y no el 30 como estaba previsto, informó el primer ministro francés, Jean Castex. “Vamos a retirar la obligatoriedad general de llevar mascarilla al aire libre. No será obligatoria, excepto en algunas circunstancias. Los decretos serán modificados a partir de mañana”, dijo. Castex abogó por que el ritmo de la vacunación no decaiga y constató que el nivel de la circulación del virus es el más bajo desde agosto de 2020. El toque de queda se aplicaba desde hace siete meses y medio.