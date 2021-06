La PCR, parte del equipaje

Los laboratorios y clínicas que realizan esta prueba diagnóstica prevén un repunte este verano por el turismo, aunque creen que la vacunación reducirá su demanda

Los viajeros deben realizarla en su país de origen con un máximo de días de anticipo que oscila entre las 48 y las 72 horas antes del embarque, dependiendo de las exigencias del país de destino, por lo que hay que sumar su coste al montante total del precio del viaje. El precio de una prueba PCR en Vigo oscila entre los 120 y los 80 euros, pero no hay que olvidar que probablemente deberá realizar la misma prueba antes de regresar a España.

Hasta ahora, el principal motivo de estas pruebas diagnósticas era el viaje de trabajo o de estudio. A este se suma ahora el lúdico, aunque de momento el incremento no es significativo y los laboratorios y clínicas de Vigo creen que la vacunación podría disminuir su demanda ya este verano.

“Por ahora, se mantiene el número de pruebas para viajar. Ahora, la mayoría de los que vienen a consultarnos son padres con hijos que van a campamentos de verano o personas que van a asistir a una boda y bautizos que quieren tener una seguridad y es cierto que en ocasiones ha habido algún positivo”, explica Cristina Serra, directora de Enfermería del hospital Ribera Povisa de Vigo, que tiene un volumen diario de cien pruebas (PCR y test de antígenos).

A las PCR se incorporan ahora los test de anticuerpos postvacuna, según Cristina Serra.

Estamos viendo que hay gente que al mes de haber recibido la vacuna viene a hacerse un test de anticuerpos para saber que inmunidad ha creado” Cristina Serra - Enfermera

Las PCR tienen tal peso en estos momentos que han desbancado a los análisis clínicos en lo que a cifras se refiere. Así lo asegura Ana Sacristán, coordinadora del laboratorio Doctor Valenzuela de Vigo, que añade que ya están preparados para aumentar los horarios y ampliar el personal si la demanda así lo requiere. “No solo está la gente que quiera viajar fuera, también las personas que vengan a Vigo, que también tendrán que hacerse la prueba para volver a su país”, afirma.

Este laboratorio mantiene convenios con los gobiernos de Canarias y de Baleares para realizar las pruebas diagnósticas en origen que exigen para entrar en las islas y también con varias compañías aéreas, que ofrecen rebajas en las PCR a los clientes que vuelan con ellas.

Este centro es un punto de extracción y realiza las pruebas a cerca de cien personas al día. Estas pruebas son enviadas después a la central de Pontevedra para su análisis y los resultados, tanto del test de antígenos como de la PCR, están disponibles en el mismo día. Este centro tiene citas ya para PCR ya para los meses de julio y agosto.

También en Icónica Sports han notado un incremento de la demanda respecto a los meses anteriores, aunque no es equiparable a la del pasado verano. “La demanda es considerablemente menor que hace un año debido al elevado número de población ya vacunada”, explica su directora, Ana Belén Domínguez, que asegura que todas las semanas reciben pacientes derivados por agencias de viaje.

El doctor Tomás Camacho, director médico de Vithas Lab, reconoce que ahora las PCR a pacientes que acudían a urgencias con sospecha clínica de COVID-19 han bajado de forma abrumadora hasta convertirse en anecdóticos. “Lo que solicita ahora la gente en nuestro contexto son pruebas por motivos de viajes, profesionales y también lúdicos, porque la mayoría de los países piden una PCR negativa”, explica el médico.

"Los fines de semana solemos hacer bastante, sobre todo el sábado, porque muchas personas salen de viaje el lunes, muchas veces por causas profesionales”

Sin embargo, no se atreve a aventurar si este verano aumentará la demanda de estas pruebas. En su opinión, dos son los principales factores que decidirán esto. Uno, la incidencia acumulada que haya en el momento del viaje y que animará o disuadirá a las personas a salir fuera y segundo, la vacunación, que hará que para viajar a determinados países ya no sea necesaria esta prueba clínica. Aun así, el médico alerta de que hay que seguir siento cautos, ya que la vacuna no es esterilizante. “Hay que extremar las precauciones porque una persona vacunada puede ser portador sano y las variantes siempre son un riesgo”, afirma.

El laboratorio de Vithas Lab en Vigo ha llegado a realizar mil PCR diarias, aunque no todas pertenecen al área sanitaria de Vigo, ya que a este centro han llegado también pruebas de hospitales que este grupo sanitario tiene en otras comunidades de España. “Al ser un hospital, además de las PCR que se puedan hacer por motivos de viajes profesionales y lúdicos, están las que corresponden a la rutina hospitalaria, como las PCR preoperatorio, por ejemplo”, comenta.