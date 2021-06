Las celebraciones de fin de curso son la causa de que la caída de casos de COVID “no sea más rápida”, aseguró ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Explicó que la incidencia acumulada a 14 días de casos de coronavirus se ha reducido en cinco puntos desde el pasado viernes, pero la evolución es “muy lenta”, ya que existe una “clara diferencia” en la transmisión del virus entre los diferentes grupos de edad.“Se está observando un incremento en los grupos más jóvenes ligado a los finales de los cursos académicos y las celebraciones posteriores”, dijo Simón.

El epidemiólogo pidió prudencia a los más jóvenes: “Esos grupos que todavía no son inmunes si no respetan las medidas de control pueden estar enfermos, hospitalizados, en la UCI e incluso pueden fallecer. No es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a una de 20 y estamos todavía en ese riesgo. La probabilidad, aunque es menor, existe. Hay que aguantar un poco más”.

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 8.167 nuevos casos de coronavirus.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, sigue reduciéndose, situándose en los 104,56 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 108,46 del viernes. En cuanto a los fallecidos, se han notificado 14 más.