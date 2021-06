Estas son las playas gallegas donde oirás ladrar este verano

El 29% de los arenales de Galicia cuentan con accesos adaptados para personas con discapacidad, hay 34 playas para hacer surf, 18 para hacer submarinismo y 33 nudistas; 162 son ya “playas sin humo”, pero, ¿en cuántas se permite el acceso al mejor amigo del hombre? La comunidad gallega sólo cuenta con 13 arenales en los que los perros son bienvenidos.

Galicia cuenta con más de 1.700 kilómetros de litoral, de los que 277,81 son de arena, que se traduce en 861 playas, con una longitud media de 320 metros, y de ellas, 111 tienen bandera azul. Hay calas, arenales interminables, la mayoría, de aguas tranquilas y arena blanca, otras menos atractivas, pero en general son zonas de baño de las que presumir, no en vano la gallega es la tercera comunidad española donde mayor número de distintivos de calidad ondearán este verano.

Y es que, por regla general, en España, los cánidos tienen prohibido el acceso a la playas, con la excepción de perros lazarillos, guías, de salvamento, y otros autorizados como los de detección, con acceso, al margen de ordenanzas municipal. Pero hay excepciones. Algunos municipios prohíben el acceso de los perros a la playa durante todo el año; otros sólo los meses de verano; y luego están los que no lo prohíben que, en Galicia son esas trece, elegidas para ese fin.

Pontevedra, con ocho playas para perros, es la provincia más 'Dog Friendly", y O Grove es la localidad pionera en este tipo de arenales, no en vano es uno de los principales destinos turísticos elegidos por los españoles que viajan con sus mascotas. De hecho, en 2019 fue elegido por el turoperador Travelguau con el distintivo al mejor "Destino Pet-friendly" de España.

O Grove (Pontevedra)

La localidad pontevedresa tiene dos playas para perros donde se permite ir con la mascta todo el año siempre que se cumplan unas normas muy básicas: no soltar al perro si no le puedes controlar, limpiar sus excrementos, y ser respetuoso con los demás.

PLAYA DE O ESPIÑO

El arenal de O Espiño se encuentra junto al Puerto Deportivo de Pedras Negras, en el margen izquierdo del centenario puente. Tiene 75 metros de longitud, con arena blanca, y fina y poco oleaje.

PLAYA DE O PORTIÑO

Se trata de una playa tranquila situada en la parroquia de San Vicente y de 50 metros de longitud. El arenal, resguardado y ubicado en un entorno semiurbano, mira hacia la Illa de Ons.

Cangas (Pontevedra)

PLAYA DE A CUNCHIÑA

Se encuentra frente a la antigua conservera Massó, en la parroquia de Darbo. Tiene una longitud de unos 110 metros, y 15 de anchura, y es de arena. Sus aguas son tranquilas y no cuenta con servicios ni señalización. Su acceso es a pie.

Redondela (Pontevedra)

PLAYA DE CESANTES

Es una de las dos playas que en julio de 2016 el Concello de Redondela aprobó en sus ordenanzas municipales como arenales de acceso para perros en verano. En concreto, se trata de una zona de 150 metros en la parte central de la playa de Cesantes, entre el lugar conocido como “Os Asteleiros” y el entorno del hostal Antolín.

PLAYA DE CHAPELA

La otra playa es la de Chapela, una pequeña cala ubicada entre dos puertos deportivos del paseo de Cardona. El problema de la cala de Chapela es que, cuando hay marea alta, esta pequeña zona canina desaparece.

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

PLAYA O CASTELETE

Fue habilitada para ir con perro en verano de 2016. Se trata de un pequeño arenal situado junto a las naves de Pita, y ha sido frecuentada durante muchos años por bañistas con perro. Esta playa canina carece de servicios, y ha sido muy criticada por su mal estado.

Vigo (Pontevedra)

PLAYA DE A FOZ

Vigo también cuenta con dos arenales para perros desde el verano de 2018. La de A Foz se encuentra a la izquierda de la desembocadura del río Lagares, es de arena, y tiene una longitud de unos 320 metros.

PLAYA DE A CALZOA

Está ubicada junto a la playa de A Foz, y cuenta con unos 120 metros de poca arena y muchas rocas, así que no es muy recomendable para perros pequeños o de patas sensibles.

Ares (A Coruña)

PLAYA DE ARES

Situada en este concello coruñés, muy cercano a la capital de la provincia. El ayuntamiento habilitó un pequeño tramo del gran arenal urbano del municipio -el último trozo de playa antes de llegar al puerto- en la ensenada de Ares. Es de fina arena blanca y oleaje tranquilo, y está rodeada de espacio arbóreo, con un área de picnic cercana. Es portuaria, con zona de fondeo de embarcaciones, y con paseo marítimo para caminar por el núcleo urbano de la villa.

A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

PLAYA DEL ARENAL

Es un pequeño tramo de 300 metros de la Playa del Arenal -de 1.100 metros de extensión total y anchura variable- conocido por los lugareños como la Playa de las Mariscadoras. Es de arena fina y está situada al sur de la ciudad y cerca de O Xobre. Al igual que pasa con otros arenales mencionados, cuando sube la marea, casi desaparece. Al ser parte de una playa más grande, cuenta con servicio de limpieza, papeleras, duchas y aparcamiento.

Cabanas (A Coruña)

PLAYA DE LA MAGDALENA

El municipio de Cabanas inauguró el 1 de junio de 2020 una nueva playa para perros que está abierta los meses de verano (de junio a septiembre). Ocupa 150 metros lineales del extremo sur de la playa de La Magdalena, entre el rompeolas y la primera pasarela peatonal. La playa canina goza de aguas limpias y tranquilas, y suelo de arena fina. En el resto de arenales del municipio los perros pueden acceder de octubre a mayo.

Barreiros (Lugo)

PLAYA PUNTA CORVEIRA

Es el segundo arenal adaptado para ir con mascota en la provincia. Se trata de una pequeña playa situada a continuación de la Playa de Lóngara, formada por roca y arena, y de difícil acceso, de ahí que suela ser tranquila y no esté muy concurrida. Fue aprobada como playa canina por el concello lucense en julio de 2017.

Burela (Lugo)

PLAYA DE PENOURAL

Se trata de un pequeño arenal de unos 100 metros de longitud y anchura variable dependiendo del estado de la marea. Está formado por arena fina y dorada. Su gran desventaja es que no es una playa idónea para disfrutarla en verano, ya que sus aguas no son limpias y no se recomienda el baño.

En breve, podrían ser 15

A Coruña, con tres playas caninas, y Lugo, con dos, son las provincias gallegas con menos opciones para las mascotas bañistas en verano. Sin embargo, dos concellos del norte están estudiando habilitar un arenal 'pet friendly' próximamente: Ferrolterra y A Coruña. En la ciudad herculina, la elegida sería Cala de Bens, aunque no será una realidad, al menos hasta el verano de 2022.

Por comunidades, Galicia ocupa la cuarta posición nacional en número de playas caninas por detrás de Cataluña, líder de esta lista con 20 arenales para perros, la Comunidad Valenciana, con 19, y Andalucía, donde 16 de sus playas son de acceso a estas mascotas.