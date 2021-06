Hace una semana, el arzobispo de Múnich y Freising, el cardenal Reinhard Marx, provocó un terremoto en la iglesia católica al presentar su dimisión como gesto ante los abusos a menores por parte de miembros de la institución alemana, ayer el papa Francisco rechazó su denuncia, pero compartió su denuncia de que ha sido una “catástrofe” la gestión de los abusos. Con una carta en español, con un lenguaje cercano, Francisco admira el gesto de Marx, pero le invita a “seguir en su diócesis con su rebaño”. Según Francisco, “la política del avestruz no lleva a nada, y la crisis tiene que ser asumida desde nuestra fe pascual”, afirma. “Los sociologismos, los psicologismos, no sirven. Asumir la crisis, personal y comunitariamente, es el único camino fecundo porque de una crisis no se sale solo sino en comunidad y además debemos tener en cuenta que de una crisis se sale o mejor o peor, pero nunca igual”, añade.