Galicia reina durante el eclipse de Sol

Galicia fue la región de la península Ibérica donde ayer se contempló el eclipse de Sol en su mayor magnitud, es decir, donde pudo observarse la fracción máxima del diámetro solar ocultado por la Luna. Por su situación geográfica y porque los cielos se presentaron totalmente despejados. Aunque no es tan espectacular como el total, en Galicia pudo verse el pequeño bocado que el satélite de la Tierra le dio al astro rey. En concreto, la Luna cubrió el veinte por ciento del disco solar, porcentaje que fue disminuyendo a medida que se descendía hacia el sur. Así, se vio un 10% del diámetro del Sol en el centro peninsular y en torno a un 2% en el sureste peninsular, Canarias y Baleares, donde ha sido casi imperceptible.

Por el contrario, el fenómeno pudo verse en todo su esplendor en las zonas más septentrionales del planeta, donde el eclipse fue anular. “Al tratarse de un eclipse anular, solo se vio en la zona que va desde el norte de Canadá, Groenlandia, el mar Ártico y el extremo oriental de Siberia. Una vez que nos salimos de esta zona, se ve como parcial y cuanto más nos alejamos de esta zona, con menor magnitud. Como Galicia está más próxima a la zona donde será anular que el resto de España, aquí es donde se vio con mayor magnitud”, explica José Ángel Docobo, director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

El fenómeno completo comenzó a las 10.12 horas y finalizó a las 15.11 horas. En Galicia pudo seguirse desde las 10.49 a las 12.41 horas.

Los eclipses más recientes

Los últimos eclipses parciales de Sol observados en España fueron en 2015 y 2017 y el último anular, en 2005. Según Docobo, en el mes de agosto de 2026 habrá un eclipse total que se verá en la península Ibérica. “Va a ser un eclipse que se verá como total en toda la península, pero solo en una franja que va a cruzarla en diagonal, de manera que en Galicia se verá completamente total en el norte y en el este. De la zona de Santiago a las Rías Baixas será parcial, aunque con una magnitud muy alta”, explica el astrónomo. Asimismo, en enero de 2028 habrá un eclipse anular.

“La diferencia entre un eclipse total y un eclipse anular prácticamente no existe. Simplemente la Luna se pone delante del Sol, pero como la Luna describe una órbita elíptica en torno a la Tierra y, por lo tanto, la distancia entre ambas varía, cuando la Luna está en su posición más alejada de la Tierra (apogeo), como ahora, su tamaño aparente es menor del habitual, con lo cual no es capaz de tapar completamente el Sol. Pasa por delante de él, pero no lo tapa”, explica.

En ambos eclipses, hay que seguir las medidas se seguridad y nunca hay que mirar al Sol sin la protección adecuada y menos usando prismáticos o telescopios. O se tienen algunas gafas especiales o se debe observarlo proyectado en una pared a través de una cartón en el que se habrá hecho un agujero.

Este año, el observatorio no hizo una llamada público debido a las restricciones por el COVID, aunque esto no fue óbice para que se acercaran aficionados al centro para disfrutar de este fenómeno.