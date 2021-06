Galicia elimina los límites a las reuniones al haber alcanzado "la fase final" de la epidemia

Galicia se despide, hasta nuevo aviso, de los cierres perimetrales y de hostelería y de los toques de queda, y la población tendrá vía libre para reunirse con no convivientes, salvo en la hostelería, que podrá abrir hasta la 1 de la madrugada, incluidos ahora los bares. Solo quedarán restricciones en actividades como la hostelería, que amplía a los bares la apertura hasta la 1 E El comité clínico revisará todos los sectores afectados | La incidencia, 48, baja al nivel de “nueva normalidad”

Las medidas acordadas el pasado martes por el comité clínico y que entrarán en vigor a las 00.00 horas de este sábado dibujan, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “un mapa muy esperado para poder acreditar que Galicia está en la fase final de la pandemia, salvo variantes desconocidas en este momento”. La incidencia acumulada está en 48,1 casos, por debajo del umbral de 50 que marca el bajo riesgo o “nueva normalidad”.

Feijóo anunció ayer también que la Consellería de Sanidade y el comité clínico se han impuesto la tarea de realizar una “revisión integral” de todas las actividades afectadas por el COVID-19: hostelería, actividades culturales y deportivas y otras que están totalmente cerradas, como los parques acuáticos. Este replanteamiento podría llevarse al comité clínico del próximo martes, día 15, y entraría en vigor el sábado 19 de junio o el sábado posterior, día 26 de junio, dependiendo de su complejidad. “Vamos a tener una normativa completa y homogénea que actualice todas las limitaciones”, prometió el titular de la Xunta.

En cuanto a las medidas que entran en vigor pasado mañana, queda sin efecto la prohibición de reuniones de no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada, tanto en domicilios como en exteriores, aunque el comité clínico “sigue recomendando cautela”, recalcó Feijóo, porque “el virus continúa circulando en Galicia”.

En la hostelería se mantiene la limitación de 6 personas en el interior, pero aumentan de 10 a 15 las personas que se pueden reunir como grupo en las terrazas.

Se amplían los horarios de los bares hasta la 1 de la madrugada. De esta forma se homogeiniza el horario de todos los locales de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, mesones y taperías). También se extiende a los bares la exigencia de instalar medidores de CO2 para garantizar la calidad del aire.

El titular de la Xunta explicó también la flexibilización de actividades de tiempo libre para niños y jóvenes, campamentos de verano, albergues juveniles y de peregrinos, un alivio que se engloba en lo que calificó de “incremento exponencial de aforos en distintas actividades”.

Capítulo aparte dedicó al ocio nocturno. Feijóo recordó que este fin de semana se realizarán pruebas piloto en 6 locales de este sector en Galicia, y prometió que estos establecimientos “abrirán a partir del 1 de julio de una forma u otra”. Lo dijo horas antes de que trascendiera que el Ministerio de Sanidad dará vía libre a las comunidades para regular esta actividad.

Durante su comparecencia, el político del PP mostró no tenerlas todas consigo respecto a que Carolina Darias mantuviese su compromiso con el conselleiro Julio García Comesaña y sus homólogos autonómicos para dejar sin efecto las medidas publicadas en el BOE del pasado sábado, abandonando lo que calificó de “intento del Gobierno de imponer de manera unilateral medidas para el conjunto de España”. “Si el Gobierno cambia otra vez de opinión lo estudiaríamos con la asesoría jurídica”, advirtió.

Explicó que Galicia no podía compartir las decisiones del Gobierno central por tres motivos: uno, que suponía una clara invasión de competencias en materia de salud pública. Dos, que “la vigencia de las medidas iba a tener un largo recorrido hasta la inmunidad de la población española desoyendo los criterios de actualización de medidas atendiendo a cada ciclo epidemiológico, cada 15 días”. Y tres, que buena parte de las medidas eran “manifiestamente mejorables o contradictorias. No tiene sentido poner más restricciones de hostelería en exteriores que en ocio nocturno”, puso como ejemplo.

Así, la Consellería de Sanidade planteará ante el Ministerio de Sanidad que la vigencia de cualquier restricción tenga que ser revisada cada 15 días, y que se trate de medidas flexibles, según la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma.

En cuanto a la situación epidemiológica actual de Galicia, Feijóo afirmó que es la mejor de la pandemia, dado, además, el porcentaje de personas vacunadas con una o dos dosis. “Es una situación ya no estabilidad, sino de clara bajada de indicadores –subrayó–. Es como la que teníamos en agosto de 2020, con la gran ventaja de que ahora tenemos la vacunación”.

En su repaso a los datos, destacó que de los 1.679 casos activos solo 15 están en la uci. Y en unidades de hospitalización hay 56 personas, cuando llegó a haber 1.210. Lamentó las 2.428 muertes con COVID-19 en Galicia, la última de ellas la de una mujer de 71 años en Vigo.

Solo quedan cinco concellos en nivel medio: Mos, Oroso, Soutomaior, Viveiro y Xove.

Feijóo destacó que Galicia es la comunidad con menor ocupación de patología COVID tanto en uci (2,1% frente al 11,4% de la media nacional) como en planta (1%, un tercio de la del conjunto de España).

La tasa de positividad, del 1,91%, es la segunda mejor de España; y la incidencia a 14 días es de 48,12, frente a 111,91 de la media española. Este es el dato actualizado que fue publicado en el último informe diario del Ministerio Sanidad en la tarde de ayer y que ya está por debajo del umbral de bajo riesgo o “nueva normalidad”.

Hasta 20.000 gallegos que faltaron al primer pinchazo serán vacunados cada semana en la “repesca”

Más de la mitad de la población ha sido vacunada con una dosis y 1 de cada 3 gallegos están completamente inmunizados. Así lo aseguró ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que explicó que el Sergas reforzará el sistema de “repesca” para vacunar a quienes faltaron al primer pinchazo por diversos motivos: porque sus números de teléfono estaban desactualizados, no escucharon la llamada, rechazaron la vacunación o no pudieron acudir. Se dejarán huecos para acoger hasta un máximo de 20.000 personas “repescadas” a la semana.

En julio arrancará el sistema mixto de convocatoria para los menores de 40 años. Seguirá el llamamiento programado, pero se combinará con voluntarios que notifiquen su interés por ser vacunados y comuniquen los días en los que les vendría bien recibir la inyección. “Probablemente en menores de 40 años la adherencia voluntaria de los que llamemos bajará un poco”, vaticinó Feijóo, que señaló que esta aceptación desciende conforme menor es la edad.

Quienes pidan cita de esta forma, de acuerdo a sus vacaciones u otras circunstancias de agenda personal, no deberán presentar ningún documento (como billetes de avión) para acreditarlo. Feijóo se mostró favorable a vacunar a turistas que han recibido una dosis en su país para fomentar el turismo, siempre que haya vacunas suficientes. Avanzó también que pronto comenzará la vacunación en los centros penitenciarios, y que Galicia es la comunidad autónoma con un porcentaje más alto de población de mayores de 50 años vacunados.

Darias vuelve a ceder y las CCAA también decidirán sobre ocio nocturno

Flexibilidad y libertad total también para decidir cómo será la reapertura del ocio nocturno. El Ministerio de Sanidad hizo ayer la última concesión a las comunidades. Primero, tras el varapalo judicial de Madrid y el anuncio de que Galicia también llevaría su plan de desescalada a los tribunales, el departamento de Carolina Darias acordó que las comunidades decidirían las nuevas medidas de flexibilización en la hostelería, y se reservó la competencia sobre el ocio nocturno.

Ayer ya cambió de opinión. Y todas sus propuestas serán solo recomendaciones y no medidas obligatorias. De este modo, cada autonomía tendrá margen en función de su situación epidemiológica para decidir hasta cuándo abrirán discotecas y pubs y en qué condiciones. Hasta ayer, el Ministerio obligaba a un horario máximo de las tres de la madrugada, con un aforo del 50% y sin opción de baile. Ayer en el Congreso, Carolina Darias, declaró sobre la polémica: “No me importa dar pasos atrás. El consenso no es fácil”.