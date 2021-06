España rectifica: nuevo cambio sobre los certificados COVID desde Portugal

Primero no, luego sí y ahora, un nuevo cambio. Según varios medios de comunicación portugueses, que citan al ministro de Asuntos Exteriores luso, Augusto Santos Silva, España va a rectificar en las próximas horas una de las medidas más polémicas que se anunciaron esta semana y que afectaban directamente a la relación con Portugal.

El Diario de Noticias, entre otros medios de comunicación del país vecino, aseguran y confirman en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, que España va a rectificar la obligatoriedad anunciada esta semana de que se tenga que presentar una prueba de vacunación, un test negativo de COVID o un certificado de haber pasado la enfermedad a todas aquellas personas que crucen la frontera terrestre. Aseguró, además, que fue un "lapsus" de España.

“Tuvimos contactos muy intensos a todos los niveles con el gobierno español durante la tarde y la noche de ayer y también anoche recibimos la confirmación de las autoridades españolas de que, de hecho, era un lapsus que se corregiría hoy”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, ayer, en declaraciones a la agencia de noticias Lusa.

Explicó que se trató de una resolución de un servicio técnico de la Dirección General de Salud de España que "no tuvo en cuenta, involuntariamente, el hecho de que la gestión de una frontera no es solo responsabilidad de las autoridades sanitarias, sino también de las autoridades políticas y administrativas, es decir, de los respectivos Ministerios de Administración Interna ". Así, “se seguirá facilitando la circulación terrestre entre Portugal y España en la medida que la situación epidemiológica lo permita, y no se requerirá que cada ciudadano de ambos países que circule por la respectiva frontera presente una prueba negativa”.

Aseguran que España habría admitido el "error" y que dicha obligación se va a corregir después de intensas conversaciones diplomáticas que tuvieron lugar ayer entre los responsables de ambos países. "Hoy será corregido ese equívoco manifiesto que había sido incluido en la resolución de la dirección general de Salud de España. A partir de hoy regresamos a la gestión normal de frontera comú, en coordinación permanente y harmoniosa entre los dos gobiernos", aseguró en declaraciones a TSF y a la Agencia Lusa.

La medida de la polémica

La medida fue aprobada por el Ministerio de Sanidad y publicada en el Boletín Oficial del Estado el sábado y no era recíproca, es decir, en principio no impone ninguna condición en particular para las personas que quisuerab cruzar 'A Raia' desde el lado español. En todo caso, no se refería tampoco en concreto al caso de alguien que vaya a Portugal a pasar el día, si a la vuelta tendría que someterse a estas obligaciones. La norma del Gobierno español incluye tres excepciones. No tendrán que presentar ninguna de esas tres certificaciones ni los profesionales del transporte por vía terrestre en el ejercicio de su actividad profesional, ni los trabajadores transfronterizos ni los residentes en zonas fronterizas, en un radio de 30 km alrededor de su lugar de residencia.